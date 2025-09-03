Cobreloa está a cinco puntos del líder Copiapó y pese a estar en zona de liguilla del ascenso, no suelta el sueño de subir a la Liga de Primera directamente como puntero del torneo.

Por eso, tras el sorpresivo empate como local 1-1 contra San Luis, en el equipo de César Bravo se pusieron las pilas y dieron que hablar en las últimas horas en materia de mercado de fichajes de la Primera B.

Es que lesiones como la de Walter Ponce (ligamento cruzado) dejaron a los zorros del desierto con un vacío en ataque y por ello apelaron al reglamento para reforzarse con un viejo conocido. Recordado como el “9” promesa del fútbol chileno, los naranjas tienen nuevo goleador.

Cobreloa y su nuevo artillero

Desde Calama avisaron que Cobreloa tiene listo a César Huanca, delantero nacido en Deportes Iquique y que tuvo campañas en Huachipato sin mayor actuación, teniendo también experiencia en Primera B.

César Huanca/Photosport

“El delantero chileno de los registro de Huachipato César Huanca es la nueva incorporación de Cobreloa para la presente temporada . Tiene paso por Deportes Iquique , San Felipe y Coquimbo Unido”, avisó Pedro Marín, reportero de la ciudad naranja.

El artillero llega a buscar minutos a un equipo que ha sumado otros “picados” del medio, como Branvo Provoste o Aldrix Jara, quienes llegaron desde Deportes Limache en el reciente mercado.

Cobreloa tendrá otra oportunidad de escalar en la tabla este domingo, cuando en el partidazo de la fecha visiten a Deportes Concepción, en el Ester Roa Rebolledo. El duelo será a las 17:30 horas.

