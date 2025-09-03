Cobreloa está a cinco puntos del líder Copiapó y pese a estar en zona de liguilla del ascenso, no suelta el sueño de subir a la Liga de Primera directamente como puntero del torneo.
Por eso, tras el sorpresivo empate como local 1-1 contra San Luis, en el equipo de César Bravo se pusieron las pilas y dieron que hablar en las últimas horas en materia de mercado de fichajes de la Primera B.
Es que lesiones como la de Walter Ponce (ligamento cruzado) dejaron a los zorros del desierto con un vacío en ataque y por ello apelaron al reglamento para reforzarse con un viejo conocido. Recordado como el “9” promesa del fútbol chileno, los naranjas tienen nuevo goleador.
Cobreloa y su nuevo artillero
Desde Calama avisaron que Cobreloa tiene listo a César Huanca, delantero nacido en Deportes Iquique y que tuvo campañas en Huachipato sin mayor actuación, teniendo también experiencia en Primera B.
“El delantero chileno de los registro de Huachipato César Huanca es la nueva incorporación de Cobreloa para la presente temporada . Tiene paso por Deportes Iquique , San Felipe y Coquimbo Unido”, avisó Pedro Marín, reportero de la ciudad naranja.
El artillero llega a buscar minutos a un equipo que ha sumado otros “picados” del medio, como Branvo Provoste o Aldrix Jara, quienes llegaron desde Deportes Limache en el reciente mercado.
Cobreloa tendrá otra oportunidad de escalar en la tabla este domingo, cuando en el partidazo de la fecha visiten a Deportes Concepción, en el Ester Roa Rebolledo. El duelo será a las 17:30 horas.