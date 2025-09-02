El mercado de pases en Chile finalizó hace algunos días y con ello, distintas figuras se sumaron al torneo nacional entre ellos Alexis Sabella quien tras numerosas temporadas en San Lorenzo de Argentina llenó para reforzar Magallanes de la Primera B.

El jugador de 24 arribo a Chile para ayudar a revertir la situación que vive el club en donde se encuentran luchando para no caer en el descenso.

Alexis Sabella se sincera sobre duro momento personal

El jugador conversó con AS en donde se refirió al duro momento que pasó hace algún tiempo en donde atravesó una dura depresión. “El jugador muchas veces hace un esfuerzo totalmente desgastante sin sentido. Al estar lejos de mi familia, no sumar minutos y todas esas cosas, me llegaron pensamientos que no están buenos”.

“Es un tema muy sensible que nunca toco porque me cuesta hablarlo. Por eso es importante que todos los chicos que no se sientan bien lo vayan hablando con profesionales. A mí me cuesta mucho hasta el día de hoy, pero me estoy soltando más con mi familia. Yo les puedo dar el ejemplo y ese consejo les va a ayudar mucho en lo personal y dentro de la cancha”, explicó al medio.

El jugador debutó en San Lorenzo y jugó en Platense y Colon de la liga argentina./Getty Images)

En la misma línea revela que recibió mucho apoyo Platense, club en donde jugaba en ese momento, como también el apoyo familiar. “Me di cuenta de que hay muchas cosas que no son realmente importantes. Lo más relevante es la salud mental, estar bien y laburar para el fútbol y para el sueño que uno quiere alcanzar”.

“A veces tocar fondo te hace abrir los ojos para seguir por el camino que uno sueña desde chico. Hoy mi cabeza es otra cosa y solo pienso en jugar”.

Añadiendo que hoy se encuentra en otra etapa de su vida. “Me ayudó mucho todo lo que me ha pasado en la vida, las cosas buenas y las cosas malas. Estoy muy agradecido de todo, porque eso es lo que me trajo hasta donde estoy hoy. Me ha hecho crecer en lo personal. De ahora en adelante, todo es puro crecimiento”.

La llegada de Alexis Sabella a Chile

El jugador señaló que todo fue de un minuto a otro y tras una charla con su representante y el club se concretó su llegada a Magallanes. “Sabía que era un buen mercado para mí y quería ayudar al club. Sé lo que nos estamos jugando y estoy muy comprometido”.

“Espero que todo salga de la mejor manera y que con mis compañeros nos demos un buen abrazo a fin de año. Que nos miremos a la cara para decirnos que logramos el objetivo”.