“Mejor equivocarme ahora”: el blooper de Alexis que no se vio en TV y que sacó risas en túnel del Sevilla

El Niño Maravilla protagonizó insólito momento previo al baile que le dio a Barcelona. Revisa el registro en la nota.

Por Nelson Martinez

Alexis y sus particulares momentos en Sevilla.
© DAZN / Instagram.Alexis y sus particulares momentos en Sevilla.

Alexis Sánchez es el hombre del momento en España, luego de liderar el triunfazo del Sevilla ante el Barcelona. Marcando el primer gol del 4-1 final, el chileno se fue ovacionado por los hinchas como figura del Sánchez – Pizjuán.

Pero antes de clavarle un tanto de penal y bailar al equipo culé, el Niño Maravilla hizo de las suyas y protagonizó un momento para la risa en su propio recinto. Sí, el mismo con el que lleva jugando más de un mes en la temporada.

En un blooper que dio que hablar en redes sociales, el goleador histórico de la selección chilena se confundió y dejó marcando ocupado a los guardias del estadio. Esto, tras querer bajar por un túnel que no era túnel. Tal cual.

Video: así fue el blooper de Alexis con el túnel

Alexis Sánchez entrenaba previo al partido del Sevilla ante Barcelona, cuando al salir de la cancha quiso bajar por otro sector junto al túnel. “Por aquí, por aquí está la sombra”, le dijo uno de los guardias.

En medio de risas, Alexis se tomó con humor el particular momento en el Sánchez-Pizjuán y le respondió a los funcionarios diciendo “mejor, me equivoqué ahora y no después”.

Precisamente, dichas palabras sería un spoiler de lo que pasaría ante su ex equipo, brillando como en sus mejores tiempos contra el Barcelona. Además del gol, el chileno destacó por su juego y la hinchada deliró con su actuación.

Sevilla volverá a la acción el próximo 18 de octubre, tras el receso por fecha FIFA. Ahí, Alexis, Gabriel Suazo y compañía jugarán ante el Mallorca, con la idea de meterse arriba en la lucha por el título.

