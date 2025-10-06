La actuación de Alexis Sánchez ante Barcelonapor el Sevilla sigue dando que hablar en España. Esta vez, fue el reconocido tiktoker Rupa quien se deshizo en elogios para el chileno.

El tocopillano tuvo su mejor actuación de los últimos años al comandar la goleada por 4-1 de los de Nervión. El formado en Cobreloa abrió el marcador a los 13 minutos mediante lanzamiento penal, con lo cual cumplió con la “ley del ex”.

El lamento de tiktoker por Alexis Sánchez

La llegada de Alexis Sánchez estuvo rodeada de críticas. El chileno venía de una pésima temporada en Udinese, además era cuestionado por ya tener 36 años. Sin embargo, en cancha ha demostrado que estaban equivocados.

ver también Alexis Sánchez muestra su hambre de gloria en Sevilla con poderosa declaración: “Quiero seguir…”

Rupa es un reconocido tiktoker español, con casi 3 millones de seguidores en esta red social. Sube contenido mayormente de fútbol y de Barcelona, club del cual es hincha. Por esta razón, no quedó indiferente a la actuación de Sánchez ante los Culés.

“Este señor hoy me ha humillado y me ha callado la puta boca y no se me caen los anillos por decirlo, porque es una puta realidad. Es que cuando Alexis Sánchez fichó por el Sevilla, a pesar de que es un jugador que respeto, me parecía un fichaje ridículo. Pues bueno, un mes después el Sevilla de Alexis Sánchez nos ha meado en la puta cara, con encima gol de Alexis Sánchez”, indicó el español.

Además de reconocer su error por juzgar de mala manera el fichaje de Sánchez en el equipo de Andalucía, Rupa lamentó que el chileno le festejara el gol a Barcelona. El formado en Cobreloa jugó ahí entre el año 2011 y 2014.

Publicidad

Publicidad

“En fin Alexis, lo siento mucho. Para la próxima, mejor me callo la puta boca. Eso sí, que sepas que pensaba que no lo ibas a celebrar. Ya sé que estabas en el Pizjuán, pero pensaba que no lo ibas a celebrar Alexis. Me habéis hecho daño“, cerró el popular tiktoker.