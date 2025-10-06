Ni el más positivo hinchas del Sevilla lo había pensado: el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo goleó por 4-1 al Barcelona en La Liga, con gran participación de los chilenos. De hecho, el tocopillano abrió la cuenta de penal para el 1-0 parcial.

Y Alexis había prometido que, de anotarle a su ex equipo, no celebraría frente al Barcelona. Pero marcado el el gol, Sánchez no pudo con la adrenalina y festejó su nuevo tanto en La Liga.

Si bien tras el partido el mismo Alexis explicó que la ansiedad por marcar lo llevó a olvidar todo y festejar el momento pese al cariño con los azulgranas. Eso enfocado por el lado del Barcelona. Pero respecto al Sevilla, el delantero se ganó otro poroto, no sólo por el gol, sino por su compromiso y nuevo amor por el cuadro blanquirrojo.

Alexis no le cumple su promesa al Barcelona por Sevilla

“Alexis no pudo cumplir su promesa y se dejó llevar por el ambiente“, tituló el sitio partidista Vamos mi Sevilla. Agregaron que “Alexis Sánchez, fue quien abrió el marcador, tras un penalti muy polémico a Isaac Romero“.

El medio andaluz agregó: “maravillosa victoria la que regaló el Sevilla de Matías Almeyda a su afición, que lleva un par de años pasándolo bastante mal y que no veía ganar a su equipo desde hace un tiempo en su estadio”.

“La aportación del chileno desde que llegó, está siendo muy positiva, nadie esperaba que un futbolista que estaba prácticamente retirado, iba a ser titular y clave en la élite de nuevo“, complementaron.

Vamos mi Sevilla sentenció que “Alexis había prometido en la previa al partido, que por su pasado en el club culé, no iba a celebrar el gol si marcaba, pero no se pudo controlar, ya que estaba completamente contagiado con el ambiente que se vivía en Nervión“.