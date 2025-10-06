Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Español

Terminó de ganarse al Sevilla: revuelo blanquirrojo con Alexis Sánchez por festejarle el gol al Barcelona

En Sevilla parecen ver el gol y festejo de Alexis contra el Barcelona como la muestra del compromiso y nuevo amor del chileno el club andaluz. Sánchez se terminó de ganar el cariño de los blanquirrojos.

Por Diego Jeria

Alexis se terminó de ganar al Sevilla tras festejar su gol contra Barcelona.
© Getty ImagesAlexis se terminó de ganar al Sevilla tras festejar su gol contra Barcelona.

Ni el más positivo hinchas del Sevilla lo había pensado: el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo goleó por 4-1 al Barcelona en La Liga, con gran participación de los chilenos. De hecho, el tocopillano abrió la cuenta de penal para el 1-0 parcial.

Y Alexis había prometido que, de anotarle a su ex equipo, no celebraría frente al Barcelona. Pero marcado el el gol, Sánchez no pudo con la adrenalina y festejó su nuevo tanto en La Liga.

Si bien tras el partido el mismo Alexis explicó que la ansiedad por marcar lo llevó a olvidar todo y festejar el momento pese al cariño con los azulgranas. Eso enfocado por el lado del Barcelona. Pero respecto al Sevilla, el delantero se ganó otro poroto, no sólo por el gol, sino por su compromiso y nuevo amor por el cuadro blanquirrojo.

“Mejor equivocarme ahora”: el blooper de Alexis que no se vio en TV y que sacó risas en túnel del Sevilla

ver también

“Mejor equivocarme ahora”: el blooper de Alexis que no se vio en TV y que sacó risas en túnel del Sevilla

Alexis no le cumple su promesa al Barcelona por Sevilla

Alexis no pudo cumplir su promesa y se dejó llevar por el ambiente“, tituló el sitio partidista Vamos mi Sevilla. Agregaron que “Alexis Sánchez, fue quien abrió el marcador, tras un penalti muy polémico a Isaac Romero“.

Revuelo en Sevilla: Alexis se termina de ganar a su nuevo club por celebrar el gol contra el Barcelona y demostrar su compromiso y nuevo amor blanquirrojo.

Revuelo en Sevilla: Alexis se termina de ganar a su nuevo club por celebrar el gol contra el Barcelona y demostrar su compromiso y nuevo amor blanquirrojo.

El medio andaluz agregó: “maravillosa victoria la que regaló el Sevilla de Matías Almeyda a su afición, que lleva un par de años pasándolo bastante mal y que no veía ganar a su equipo desde hace un tiempo en su estadio”.

Publicidad

La aportación del chileno desde que llegó, está siendo muy positiva, nadie esperaba que un futbolista que estaba prácticamente retirado, iba a ser titular y clave en la élite de nuevo“, complementaron.

Alexis Sánchez, Vinicius y Mbappé: la particular burla contra el Real Madrid

ver también

Alexis Sánchez, Vinicius y Mbappé: la particular burla contra el Real Madrid

Vamos mi Sevilla sentenció que “Alexis había prometido en la previa al partido, que por su pasado en el club culé, no iba a celebrar el gol si marcaba, pero no se pudo controlar, ya que estaba completamente contagiado con el ambiente que se vivía en Nervión“.

Lee también
Explican por qué Alexis es duda en el Sevilla contra Barcelona
Alexis Sánchez

Explican por qué Alexis es duda en el Sevilla contra Barcelona

Alexis pillado en Sevilla: destacan actitud que "calla bocas"
Alexis Sánchez

Alexis pillado en Sevilla: destacan actitud que "calla bocas"

Pinilla durísimo con el Sevilla de Alexis y Suazo: "Será una temporada..."
Alexis Sánchez

Pinilla durísimo con el Sevilla de Alexis y Suazo: "Será una temporada..."

Celebró antes de tiempo: Colo Colo aún no avanza en Libertadores FEM
Femenino

Celebró antes de tiempo: Colo Colo aún no avanza en Libertadores FEM

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo