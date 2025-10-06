Alexis Sánchez muestra su hambre de gloria en Sevilla con poderosa declaración: “Quiero seguir…”

Una tarde mágica vivió el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, porque este domingo Sevilla con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo encendidos, goleó por 4-1 a FC Barcelona en La Liga de España.

Los andaluces volvieron a ganarle a los catalanes en casa tras 10 años de sequía, además jugando a gran nivel y anotando cuatro goles ante el vigente campeón español.

El equipo que dirige el argentino Matías Almeyda al fin pudo vencer en dos partidos consecutivos en el año, con lo que trepó al sexto puesto de la tabla de posiciones.

ver también La hermosa portada que se gana Alexis Sánchez en España: “De otra…”

El hambre de triunfo de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez abrió la goleada de Sevilla ante Barcelona, ya que estuvo sólido desde el punto penal para marcar su segundo gol con la camiseta del cuadro andaluz.

El Niño Maravilla fue uno de los más requeridos tras el partido y habló con la prensa, donde dejó en claro que su idea es seguir sumando alegrías con el equipo Hispalense.

Sevilla celebró con todo su victoria ante Barcelona. Foto: Sevilla

Publicidad

Publicidad

“Yo tengo ya 18 años en mi carrera deportiva y siempre lo he dado todo. Obviamente, quiero seguir ganando”, comentó.

Por último, fue consultado sobre el polémico penal que cobraron para su equipo y que terminó marcando (falta de Ronald Araujo a Isaac Romero), sobre lo cual no profundizó.

“No las he visto repetidas (las jugadas polémicas), la verdad. No sé”, cerró Alexis Sánchez.