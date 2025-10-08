Alexis Sánchez ya es referente y líder en el camarín del Sevilla. Pese a que en los últimos años su figura venía en bajada, el regreso a La Liga de España dejó atrás la tortura vivida hace sólo unos meses en el Udinese.

Y no sólo por experiencia… Alexis se ha vuelto a reencontrar con los minutos, el buen fútbol, las asistencias y los goles de la mano y confianza del entrenador Matías Almeyda.

Así lo demostró el reciente fin de semana al ser titular en los blanquirrojos contra Barcelona y demorar apenas minutos en anotar en anotar de penal el 1-0 parcial de la victoria por 4-1 contra su ex equipo.

ver también Sevilla revela la energética arenga de Almeyda que valió un gol de Alexis Sánchez y triunfazo ante Barcelona

La arenga de Alexis en Sevilla y flores de prensa andaluza

Aún festejando el duelo, Sevilla había compartido una arenga de Matías Almeyda. Ahora se dio a conocer una del mismo Alexis a sus compañeros cuando se preparaban para salir al campo de juego.

Tweet placeholder

“¡Si el compañero se equivoca, se apoya! ¡Se apoya! Somos todos familia. Todos juntos…“, fue el grito de Alexis Sánchez a Gabriel Suazo y compañía. Como el rey de la selva, el delantero aleonó a su manada cubriendo la retaguardia.

Publicidad

Publicidad

Incluso el ABC de Sevilla hizo eco de la escena y liderazgo de AS10: “Alexis Sánchez no ha tardado mucho en meterse al sevillismo y a los fans de La Liga en el bolsillo. El Niño Maravilla, a sus 36 años, se ha puesto al frente del pujante Sevilla de Almeyda a base de carácter y buen fútbol, transformando las dudas que podía generar su edad en halagos y admiración por parte de los aficionados. Suma ya dos goles y una asistencia”, publicaron.

ver también En Sevilla aún “flipan” con Alexis Sánchez: el solitario festejo tras anotar en la goleada contra Barcelona

Sentencian que “el domingo fue clave desde antes del pitido inicial, como lo recogieron las cámaras de Sevilla: el chileno realizó una breve, pero potente arenga cuando todos se dirigían al campo. (…) Alexis se ha convertido en líder y pieza fundamental de este Sevilla“.