Fútbol Español

En Sevilla aún “flipan” con Alexis Sánchez: el solitario festejo tras anotar en la goleada contra Barcelona

Curioso: Alexis se resto un momento de los efusivos festejos de Sevilla contra Barcelona para estar solitario en una jornada de sentimientos encontrados. Ya después se unió a la celebración grupal.

Por Diego Jeria

El momento solitario de Alexis tras la goleada de Sevilla ante Barcelona.
© CapturaEl momento solitario de Alexis tras la goleada de Sevilla ante Barcelona.

El Sevilla sigue trabajando pese al parón de la fecha FIFA, con miras al partido contra Mallorca el próximo sábado 18 de octubre. El DT Matías Almeyda no cuenta con sus seleccionados internacionales, entre ellos Gabriel Suazo con Chile.

En tanto, Alexis Sánchez sigue a las órdenes en Sevilla, justo después de ser figura en el triunfo por goleada contra Barcelona. Y el experimentado delantero fue protagonista al abrir el camino con el gol de penal para el 1-0 parcial.

Y el protagonismo del chileno aún es tema en Andalucía. De hecho, el Diario de Sevilla compartió un seguimiento al especial festejo de Alexis tras derrotar a su ex equipo.

Es que la personalidad de Alexis aún llama la atención en España pese a que lo conocen de su paso por Barcelona, claro que la madurez y la misma persona ya no son las mismas.

No se vio en TV: las nuevas imágenes de la ovación del Sevilla a Alexis Sánchez ante Barcelona

No se vio en TV: las nuevas imágenes de la ovación del Sevilla a Alexis Sánchez ante Barcelona

Los festejos de Alexis: primero solitario, después se unió al grupo

Sentenciado el pitazo final, Sánchez se tomó un momento a solas, alejado del resto de sus compañeros. Mientras la euforia desbordaba al plantel, Alexis se sentó solitario en el banco, quizás pensando en todo lo que había pasado y los sentimientos encontrados por brillar frente a su querido Barça.

Alexis Sánchez en la celebración del Sevilla: de la soledad a la euforia con el capitán Marcao“, destacó el Diario de Sevilla en su nota dedicada al delantero nacional.

Agregaron que “el chileno, protagonista del encuentro antes de que comenzase por su pasado en el Barcelona, anotó el primer tanto de la tarde. Muchas miradas estaban puestas en Alexis Sánchez antes del duelo entre Sevilla Fútbol Club y Fútbol Club Barcelona. El chileno, con su pasado blaugrana, cumplió la ley del ex al anotar desde los once metros el primero de los cuatro goles blanquirrojos“.

“Mejor equivocarme ahora”: el blooper de Alexis que no se vio en TV y que sacó risas en túnel del Sevilla

“Mejor equivocarme ahora”: el blooper de Alexis que no se vio en TV y que sacó risas en túnel del Sevilla

Al término del choque, el ex de Udinese permaneció varios minutos en el banquillo mientras sus compañeros celebraban en Gol Norte, lugar al que se dirigió para unirse a la fiesta sevillista“, sentenció el medio español.

