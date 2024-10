"No me veo sin él": Matías Catalán desclasificó la historia de su característico bigote

Matías Catalán ha irrumpido con fuerza en la selección de Chile gracias a su buen rendimiento en Talleres de Córdoba. Claro que también ha llamado la atención por su famoso bigote que lo acompaña en la cancha.

El defensor nació en Argentina, pero gracias a que su padre es chileno, logró jugar por La Roja. Tras largos años siendo sondeado, su debut llegó con Eduardo Berizzo y desde entonces, es un fijo en Juan Pinto Durán. Ya suma partidos por Eliminatorias y Copa América.

Catalán revela la historia de su bigote

En el fútbol muchas veces el look de los jugadores se transforma en parte de su personalidad. No sería lo mismo Arturo Vidal sin su mohicano, ni Ronaldo sin su corte de Corea y Japón 2002, etc. Matías Catalán es lo mismo, pero con Bigote.

“Se ha hablado mucho de eso. Hace dos años viajamos de vacaciones con mi señora, me estaba afeitando y por joderla los di vuelta en los extremos, se rió y me dijo que me quedaba bien. Lo dejé, lo dejé, fue tomando su forma y se va donde se va. Lo vengo bancando. No me veo sin el bigote“, explicó el defensa a TyC Sports.

Catalán y su bigote son habituales en Chile. Imagen: Photosport.

Muchas veces la apariencia de Catalán ha sido comparada con la apariencia que tenían los futbolistas en la década de 1920. Más allá de eso, el jugador se ha ganado un lugar en Chile gracias a su buen rendimiento en Talleres, aunque no le está tocando una etapa fácil en La Roja.

“Es un momento complicado. Pero hay material. Es un gran grupo y eso es lo importante. El profe ha sido muy claro con nosotros. Arrancamos bien el año, tuvimos un bajón pero todavía hay chances. Todo el país lo está apoyando”, indicó el defensor.

Matías Catalán hoy se encuentra en recuperación de una rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha, por lo que no volverá a jugar en lo que resta del 2024.