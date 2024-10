En el último tiempo, Matías Catalán se ha transformado en un fijo en Chile. Por el otro lado, Arturo Vidal hace rato no es convocado y se ha caracterizado por ser un fuerte detractor del ciclo de Ricardo Gareca.

La Roja no pasa por un buen presente y está en el fondo de la tabla de posiciones de las Eliminatorias. Suma cinco derrotas consecutivas en el camino a la Copa del Mundo y la clasificación se ve muy lejana. El King, quien no ha sido considerado, ha apuntado con todo contra las decisiones del entrenador.

La opinión de Catalán sobre los comentarios de Arturo Vidal

En cada partido de Chile, Arturo Vidal realiza transmisiones en las cuales ha realizado bastantes críticas contra el presente de La Roja y el ciclo del Tigre Gareca. Esta situación ha generador cuestionamientos contra el King, aunque a Catalán parece que no le importa demasiado.

“Las críticas de Arturo Vidal son opiniones. He compartido muchos momentos con Arturo o con (Gary) Medel o (Charles) Aránguiz son muy buenas personas. Claudio Bravo también. Me trataron como uno más. Soy muy agradecido y me han mandado mensajes de aliento por mi lesión“, explicó el defensa a TyC Sports.

Matías Catalán está en recuperación. Imagen: Photosport.

Catalán se encuentra en recuperación tras sufrir una rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha. Por esta razón no podrá estar en la siguiente fecha doble, pero de todas maneras confía en que Chile mejorará.

“Es un momento complicado. Pero hay material. Es un gran grupo y eso es lo importante. El profe ha sido muy claro con nosotros. Arrancamos bien el año, tuvimos un bajón pero todavía hay chances. Todo el país lo está apoyando”, agregó.

Si bien Catalán nació en Argentina, su padre es chileno y por él pudo defender a La Roja. Todavía en recuperación, tendrá que ser un hincha más para la siguiente fecha doble de Eliminatorias. Chile enfrentará a Perú y Venezuela el 15 y 19 de noviembre.