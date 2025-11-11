Si bien no se saber aún en qué competencias participará en 2026, Colo Colo empieza a pensar en la próxima temporada. La oportunidad de estar en Copa Sudamericana hace que los albos se muevan por fichajes y empiece a armar el elenco que permitirá olvidar un Centenario de pocas luces.

Durante el correr de los días, un nombre ha resultado de verdadera significancia como refuerzo. Se trata de Matías Fernández, el lateral derecho chileno que milita en Independiente del Valle. Es una carta que se puede jugar en Macul, considerando que termina contrato con el equipo de Sangolquí.

Pero, el problema es a quién se saca de su puesto. Mauricio Isla termina contrato con Colo Colo, pero es el que ha dominado esa posición durante toda la temporada. Mientras tanto, Óscar Opazo es un jugador caro, que no ha sumado muchos minutos, ya se por decisión técnica o por lesión.

Exigen que el Torta apague las velas albas

Dentro del programa Pauta de Juego se analizó la posibilidad de que Matías Fernández llegue al elenco albo. Sin embargo, Coke Hevia planteó que el que debe salir no es el Huaso, que termina contrato, sino el Torta Opazo, cuya estadía tendría vigencia hasta fines del 2026.

“Opazo no termina contrato, pero vas a tener que hacer un acuerdo con él. Por ejemplo, que se vaya a Calera y que una parte la paguen ellos y el resto Colo Colo“, sentenció el periodista y conductor del programa.

De esta forma, se pretende que el jugador que llegó a Colo Colo a mitad del 2023 sea uno de los sacrificados por el club. Cabe destacar que una rotura de menisco lo mantiene, por el momento, fuera de las citaciones.

¿Cuáles son los números del Torta Opazo con Colo Colo este 2025?

Óscar Opazo ha jugado quince partidos en Colo Colo esta temporada. De ellos, sólo en diez fue titular, sumando un total de 943 minutos de juego. No suma goles, ni asistencias.