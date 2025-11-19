Es tendencia:
Universidad de Chile

Periodista revela el mayor error de Azul Azul al mando de U de Chile: "Quizás cuántos…"

A sus 41 años el goleador sigue marcando, ahora por Deportes Concepción, lo que enciende el debate en los azules.

Por Cristián Fajardo C.

Joaquín Larrivey sigue moviendo las redes en el fútbol chileno.
Los lamentos por jugadores en Universidad de Chile están presentes todas las temporadas, donde hay uno que siempre es recordado por los hinchas por la forma que dejó el club.

Se trata de Joaquín Larrivey, quien nuevamente tuvo una jornada de gloria, una vez que marcó dos goles en la Liguilla de Ascenso de la Primera B, con el triunfo de Deportes Concepción por 2-1 sobre Deportes Antofagasta.

El goleador argentino sigue demostrando que a sus 41 años sigue moviendo las redes en el equipo que le toque defender, por lo mismo los hinchas de la U se lamentan.

Fue en periodista Gonzalo Fouillioux quien volvió a encender el debate en el mundo bullanguero, donde asegura que la salida del argentino fue el error más grande que ha cometido Azul Azul.

La salida de Joaquín Larrivey tras ser goleador en la U sigue penando en los azules. Foto: Andrés Pina/Photosport

Joaquín Larrivey rugió con Deportes Concepción: se adelantan a Antofagasta en la Liguilla

Joaquín Larrivey sigue penando en U de Chile

Fue en las redes sociales del periodista de TNT Sports, donde dejó abierto el debate en Universidad de Chile, tras una nueva jornada gloriosa para Joaquín Larrivey.

En ese sentido, metió el dedo en una herida de un grupo de hinchas azules que siguen lamentándose por la forma que se fue el argentino, una vez que la U salvó la categoría tras ese partido ante La Calera.

“Futbolísticamente hablando, el dejar ir a Joaquín Larrivey, es uno de los errores más grandes de la historia de Azul Azul. Había hecho 43 goles en dos años. Quizás cuanto tantos habría anotado en un periodo más largo”, explicó.

