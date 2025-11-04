Coquimbo Unido logró su primera estrella. Un mérito gigante del cuerpo técnico que encabeza Esteban González, pues supo armar un equipo muy poderoso sin grandes figuras.

De hecho, según la tasación del sitio especializado en mercado Transfermarkt, el cuadro pirata recién tenía la décima plantilla más cara del campeonato, avaluada en 10,3 millones de dólares, con una media de 415 mil euros por jugador.

Muy lejos del plantel mejor tasado, que es U. de Chile, con 24,6 millones de euros. Luego vienen Colo Colo (22,1 millones de euros), Everton (11,3), Huachipato (11,3), Ohiggins (11,2), Universidad Católica (11,1), Unión Española (11) y Audax Italiano (10.5). Recién detrás de ellos está Coquimbo.

Benjamín Chandía, el jugador mejor avaluado en Coquimbo

En Coquimbo Unido no hubo una estrella rimbombante. Quizás Matías Palavecino era quien más brillaba, aunque en general fue el colectivo lo que le permitió ser un elenco sólido.

Por eso es que el valor de los jugadores no es altísimo en el mercado. Quien lidera ese ranking entre los aurinegros es el joven Benjamín Chandía, autor del 2-0 ante La Calera, que con 22 años está tasado en 1.2 millones de euros según Transfermarkt.

Benjamín Chandía es el jugador más caro de Coquimbo Unido

Más atrás aparecen Sebastián Galani (850 mil euros) y Palavecino, el talentoso volante que termina contrato con Coquimbo y cuyo valor del pase es de 800 mil euros.

El top five lo cierran Sebastián Cabrera (750 mil euros) y Bruno Cabrera (700 mil euros). Dos jugadores que con 27 y 28 años, respectivamente, están en la cúspide de su carrera.

No se considera a Cristián Zavala, también tasado en 700 mil dólares, pues su pase pertenece a Colo Colo y debe ser Coquimbo el que debe pagar esa cifra si quiere retenerlo.

