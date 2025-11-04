Coquimbo Unido logró la hazaña y se coronó como el gran campeón del futbol chileno por primera vez en su historia. Y en ese contexto, un ex Pirata no quiso estar ausente y habló del gran momento que vive el conjunto que dirige Esteban González, lanzando una inesperada comparación.

Marcelo Corrales fue jugador de Coquimbo Unido entre los años 2004 y 2007 anotando su nombre como uno de los máximo artillero de los Piratas en Primera División. En conversación con ADN Deportes, el exfutbolista recordó su paso por el equipo.

La inesperada comparación entre la U y Coquimbo

De entrada Corrales señaló: “Yo siempre he dicho que tengo dos amores en el fútbol: Palestino, que es donde nací, y Coquimbo, que lo llevo en el corazón también.

“Yo estuve peleando una final y no se pudo ganar, pero ahora lo consiguieron. Sentí una alegría muy grande cuando supe que Coquimbo iba a ser campeón, la gente se lo merece, es una institución muy linda”, expresó el exfutbolista.

Asimismo, Corrales se refirió a la hinchada de los Piratas, lanzando una comparación con los azules. “Hay dos instituciones que la hinchada está en las buenas y en las malas contigo: Universidad de Chile, donde tuve la suerte de jugar, y Coquimbo Unido. La gente que jugó en Coquimbo sabe del sentimiento de esa ciudad”.

Coquimbo Unido se coronó campeón por primera vez en su historia/Photosport

El histórico Pirata también militó en los azules entre 2002/Photosport

En la misma línea tuvo palabras para felicitar al DT del equipo tras la excelente temporada. “Felicito al ‘Chino’ González, que hizo una gran campaña. Para tener un logro, tienes que tener una buena cabeza, y eso lo demostró. Hay un buen club, buenos jugadores y la mano que está al frente lo hizo todo bien”.