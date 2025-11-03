Nico Córdova lo ninguneó, fue campeón con Coquimbo Unido y ahora recibe nuevo llamado a la Roja

La selección chilena tiene nueva nómina de cara a la fecha FIFA de noviembre. El equipo nacional al mando de Nicolás Córdova disputará amistosos contra Rusia y Perú. Todo esto para seguir en la búsqueda de nuevos nombres para dejarle la tarea avanzada al próximo cuerpo técnico.

Bajo está premisa, el listado destaca por la gran cantidad de jugadores que participaron en el Mundial Sub 20. Nombres como Sebastián Mella, Ian Garguez, Lautaro Millán y Agustín Arce son parte de los nominados. También se suman Iván Román, Darío Osorio, Lucas Cepeda y Ben Brereton.

Pero en está convocatoria asoma un inédito llamado y que tiene relación con el actual campeón del fútbol chileno. Es que Córdova fue muy crítico de Coquimbo Unido y hasta enfatizó que pese a ser el puntero absoluto de la Liga de Primera, aún sus figuras no tenían nivel suficiente para ser convocados.

“A nuestro juicio, Fabián Hormazábal es el mejor lateral derecho de Chile y tenemos extremos como Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia o incluso Darío Osorio”, expresó en su momento el adiestrador. Aunque sus palabras de inmediato generaron molestia en Coquimbo Unido. Incluso Seba Miranda contradijo sus dichos, y sí llamó a Francisco Salinas para el último partido ante Perú en el Bicentenario La Florida.

Francisco Salinas el único representante de Coquimbo

El tema es que las métricas de Francisco Salinas lograron darle la mano al destino y ahora Nicolás Córdova lo llamó para la próxima fecha FIFA. Así lo confirmó con la nómina de este lunes.

Francisco Salinas fue nominado por Nico Córdova a la Roja

El lateral de 25 años hizo prácticamente toda la campaña de titular por la banda derecha del Barbón. Incluso llegó al gol y mostró toda su experiencia tras varias campaña en la Primera B.

Por lo mismo, ahora el “Coreano” se ganó en cancha su convocatoria para los amistosos internacionales con la selección. “Estos jugadores son tremendos. Desde el primer día se querían entrenar y lo que hicieron esta segunda rueda fue impresionante”, recalcó su DT, Esteban González tras alzar el título de campeón.