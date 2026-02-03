Una importante noticia recibió el América de Cali luego de que se reveló que el delantero argentino Rodrigo Holgado puede volver a jugar. Sin embargo, la alegría duro poco para el cuadro, ya que el jugador, a pesar de tener contrato vigente buscaría otros rumbos, donde aparece Coquimbo Unido.

El jugador fue suspendido por un año sin ejercer ninguna actividad dentro del fútbol tras ser acusado de falsificar documentos para jugador con la Selección de Malasia.

Tras esto, la sentencia fue anulada por el TAS, pero a pesar de eso, y que ya se sumó a los entrenamientos de su equipo, su futuro sigue en el aire.

¿Rodrigo Holgado podría llegar a Coquimbo Unido?

Los actuales campeones del campeonato nacional siguen reforzándose, donde según revela el comunicado Renzo Luvecce, el América de Cali tomó una decisión tajante con el jugador, sin embargo, su llegada a Chile no sería tan sencilla.

“El delantero finalizaba contrato a finales de 2026 con América de Cali, pero renovó hasta mediados de 2027 y lo dejarán salir a préstamo”.

Asimismo, agrega que el equipo que logre su fichaje tendrá que absorber gran parte de su sueldo. “La decisión de su futuro a corto plazo la decidirá la dirigencia del club colombiano, porque su préstamo sería sin cargo (gratis), pero con una opción de compra y el equipo que lo lleve se debería hacer cargo al menos del 80% del sueldo”.

“Coquimbo Unido le tiene las puertas abiertas, pero tendrían que negociar, veremos si acceden en los próximos días”, puntualizó.

Holgado tuvo dos etapas junto a los Piratas/Photosport

La carrera de Rodrigo Holgado

El jugador de 30 años comenzó su carrera en San Lorenzo en 2014, para luego pasar por clubes como Albinegros de Orizaba, Tiburones Rojos y Gimnasia de la Plata.

Luego llegó al campeonato chileno donde sumó dos pasos por Coquimbo Unido en 2018 y 2023, pasando también por Curicó Unido y Audax Italiano. Llegando el 2025 al América de Cali.