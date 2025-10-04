Es tendencia:
Selección Chilena

Iván Zamorano elige al próximo entrenador de la selección chilena: “Sería lo ideal”

El histórico delantero de la Roja se la jugó con dar su principal carta para el buzo de DT del equipo de todos. “Tiene la experiencia y madurez”, aseguró.

Por Patricio Echagüe

Zamorano eligió a su DT ideal para la selección chilena.

La selección chilena debe dar con un nuevo entrenador que lidere el proceso rumbo al Mundial del 2030. El mal rendimiento de la Sub 20 al mando de Nicolás Córdova hace que varios estén pidiendo otro nombre para que se haga cargo del equipo de todos, algo que tiene al medio buscando alternativas.

Una voz autorizada como Iván Zamorano dio su opinión al respecto. Para Bam Bam, hay un nombre que cae como anillo al dedo para el cargo, siendo su favorito tras una más que exitosa carrera en el extranjero: Manuel Pellegrini.

El Ingeniero, que actualmente dirige al Real Betis de España, termina su contrato con el cuadro verdiblanco a mediados del próximo año, algo que tiene a varios entusiasmados con su regreso a nuestro país para que tome a la selección.

Zamorano quiere a Pellegrini para la selección chilena

El ex delantero aseguró en charla con Canal 13 que “Manuel Pellegrini ha sido uno de los entrenadores más exitosos que ha tenido Chile a lo largo de la historia. Él lleva todo el tiempo en las mejores competiciones a nivel internacional, tiene la experiencia, tiene la madurez”.

Manuel Pellegrini termina contrato en junio del 2026 con el Real Betis. ¿Será momento de tomar la selección chilena después de eso? | Foto: Photosport.

Manuel Pellegrini termina contrato en junio del 2026 con el Real Betis. ¿Será momento de tomar la selección chilena después de eso?

“Sería ideal que Manuel en algún momento pueda regresar a Chile y hacerse cargo de la Selección, pero es una decisión de Manuel. Lo más importante es que siga creciendo en Europa y en algún momento ese crecimiento traspasarlo al fútbol chileno”, agregó.

Los números de Manuel Pellegrini en el Real Betis

Al mando del Real Betis el Ingeniero ha dirigido un total de 265 partidos, donde ha logrado 124 triunfos, 72 empates y recibido 69 derrotas, lo que se traduce en un 55.85% de rendimiento. Con los verdiblancos el chileno ganó la Copa del Rey 2021-22.

