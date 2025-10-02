En momentos en que el futuro de Manuel Pellegrini está en veremos en el Betis, donde su renovación está pausada, en el equipo español disfrutan del gran presente futbolístico del equipo.

Si bien la ANFP ya anunció que ve con buenos ojos el esperado arribo del Ingeniero a cargo de la selección chilena, en España sus dirigidos piden a gritos que se quede en el elenco andaluz.

Tal es el caso de Antony, la figura del club. Pujando hasta el final por seguir en Betis y no volver al Manchester United, el brasileño salvó su carrera de la mano del chileno, quien lo llevó a su mejor nivel.

Antony y su dura historia previo a Pellegrini

Antony, el cracl brasileño del Real Betis y regalón de Manuel Pellegrini, reveló su historia previo a jugar al fútbol y dar el salto de la mano del Ingeniero en el fútbol español.

“Soy un iluminado. Era muy difícil tener una oportunidad donde yo viví. Dios y mi familia saben las cosas que pasé. Yo sé la dificultad que viví en la favela, partió diciendo el regalón de Pellegrini.

Por eso, asumió que su ciclo con el Ingeniero sacó lo mejor de sí mismo, ya que cuando partió “vi a mi papá y a mi mamá trabajando mucho. Les decía que iba a llegar un momento en el que trabajaría para ellos. Y así fue”.

“Yo quiero ser siempre un ejemplo para los niños. Cuando un niño de la favela vive el sueño de ser jugador y lo realiza, su conquista es mi conquista también porque yo sé las cosas que se pasan”, cerró.

