Claudio Borghi fue director técnico de Boca Juniors en Argentina luego de haber sido campeón del vecino país con Argentinos Juniors. Fue el 7 de junio de 2010 cuando el Bichi mandó al campo de juego a un futbolista que fue importante en Qatar 2022.

Las referencias son para Leandro Paredes, un talentoso centrocampista surgido de las inferiores Xeneizes. Tuvo pasos por la AS Roma y el Empoli de Italia, el Zenit de Rusia, el PSG de Francia y la Juventus, también de la Serie A. Un currículum envidiable. Y a sus 31 años, está de vuelta en La Bombonera.

En una transmisión de Picado TV, Borghi contó una experiencia con el talentoso mediocampista. “Me pasó con Leandro Paredes que era juveni. Yo estaba más joven, más flaco no estaba. Le digo ‘mirá, Leo, quiero que le pegues a la pelota, que pase al central y frenarse’. Me dice que no se puede. Yo le digo que sí”, introdujo el otrora volante ofensivo de exquisita calidad técnica.

Leandro Paredes celebra un gol en sus primeros partidos por Boca Juniors. (Getty Images).

“Canchero, porque yo lo hacía. Le digo que ‘si me das tres posibilidades, yo lo puedo hacer’. Y lo pude hacer”, contó Borghi, quien a lo largo de su carrera dejó miles de destellos por su fineza y control del balón. Como aquel inolvidable golazo que convirtió en el estadio Playa Ancha cuando jugaba para Audax Italiano. Una conquista que provocó el éxtasis de Pedro Carcuro.

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Borghi recuerda una lección a Leandro Paredes en Boca Juniors

Leandro Paredes pensaba que el desafío que le había propuesto Claudio Borghi en Boca era imposible. Pero resultó factible. Con el ejemplo cercano de que sea quien te desafía el que te muestra que la prueba es lograble. “No sé si dice que ‘este sabe”, describió el Bichi.

“Pero sí dice ‘este lo que pide se puede hacer’. Teóricamente te exijo cosas que en la práctica me dices que no se pueden hacer. Pero si no la hice nunca y me dices ‘demuéstrame’. Me cagas la vida”, cerró Borghi, quien todavía tiene lecciones para aprovechar mejor la calidad técnica.

Leandro Paredes es el capitán de Boca Juniors. (Luciano Bisbal/Getty Images).

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Por lo pronto, Leandro Paredes se recupera de un esguince de tobillo sufrido en el empate 0-0 entre Boca y Racing Club. El 22 de marzo, los Xeneizes recibirán a Instituto de Córdoba en La Bombonera y el chileno Nicolás Guerra podría tener minutos en la Gloria justo ante su compatriota Williams Alarcón. En tanto, Carlos Palacios sigue en recuperación.

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