“Corto y bueno”: El cuarto torneo que propone Claudio Borghi para el fútbol chileno

Este martes se lanzó oficialmente la Copa de la Liga. El nuevo torneo de la ANFP tendrá como protagonista a los equipos de la Liga de Primera y el comienzo es este viernes 20 de marzo.

En duelos de ida y vuelta, el balompié chileno tendrá una nueva competencia y así buscará elevar el rendimiento tras un 2025 donde se hizo notoria la poca cantidad de partidos disputados.

ver también Grupos, partidos y el gran premio: todo lo que debes saber de la nueva Copa de la Liga

El trofeo inspirado en las Torres del Paine será el gran atractivo para los clubes de primera ya que además el campeón logrará la clasificación a Copa Libertadores 2027 como Chile 3.

“Estamos felices con este lanzamiento. Hace mucho tiempo buscábamos este campeonato. Permitirá más opciones a los jóvenes. Cada equipo tendrá como mínimo 42 partidos. Este torneo nos ayuda para que los jugadores sumen experiencia en el fútbol”, recalcó Pablo Milan en la presentación oficial del torneo.

Así es el nuevo trofeo de la Copa de la Liga

El torneo que postula Claudio Borghi en Chile

El tema es que con esta nueva competición aparece una opción pero que apunta directamente al fútbol formativo. Así lo reveló Claudio Borghi, que justamente el martes volvió a TNT Sports y participó en la presentación de la Copa de la Liga.

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“Yo hablo con mucha gente jeje. Pero yo obligaría este tipo de campeonatos para el sub 23. Es un torneo corto y bueno. Con este diseño -Copa de la Liga- pero con jugadores de proyección”, deslizó el Bichi su idea de nuevo torneo.

“Incluso los dejaría jugar de preliminar en este campeonato relámpago”, agregó Borghi, quien destacó lo que hizo Colo Colo en la jornada de lunes con doble programación para el equipo femenino y masculino. Por lo que se podría replicar con el resto de clubes con el equipo principal y juvenil como ocurría en años anteriores.

En resumen:

La Copa de la Liga inicia oficialmente este viernes 20 de marzo con partidos de ida y vuelta.

inicia oficialmente este con partidos de ida y vuelta. El campeón del torneo obtendrá un cupo directo a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3 .

como . Pablo Milad destacó que el nuevo formato asegurará un mínimo de 42 partidos anuales por equipo.

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