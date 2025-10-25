La temporada 2025 de la ATP está llegando a su fin y el italiano Jannik Sinner (2° del mundo) espera cerrarlo de la mejor manera, y ya está en una nueva final.

El ex numero 1 del mundo se metió en la lucha por el título del ATP 500 de Viena, donde derrotó este sábado al australiano Álex de Miñaur (7°) por un claro 6-3 y 6-4.

Sinner es muy perfeccionista con su juego y está buscando alternativas para volver al tope del escalafón mundial, ya que está probando con un nuevo servicio.

Jannik Sinner explica detalles de su nuevo servicio

Jannik Sinner está realizando cambios en su juego, donde el principal está en el servicio, golpe que modificó en la búsqueda de un saque más fluido.

“No hay ningún secreto, simplemente practicar y entrenar mucho. A veces tienes que ser valiente, eso también es verdad, así que todavía estoy intentando comprender cómo aplicar estos cambios, los nuevos ritmos“, dijo el italiano a Ubitennis.

Jannik Sinner va por el título en Viena. (Photo by Christian Bruna/Getty Images)

“Hay que mejorar, hay que cambiar cosas, estoy contento por cómo saqué hoy. Sin duda es un golpe con el que todavía no me siento cómodo, ni muy seguro, pero siento que cada día lo mejor un poco más. Hoy, por ejemplo, hice grandes porcentajes”, agregó Sinner.

Jannik Sinner espera rival en la final del ATP 500 de Viena, el cual saldrá del ganador del encuentro entre Alexander Zverev (3°) y Lorenzo Musetti (8°).