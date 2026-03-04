Juan Cristóbal Guarello repasó a Fernando Ortiz por su comportamiento en el Superclásico y, de paso, contó una infidencia respecto de la titularidad indiscutida de Javier Correa como eje de ataque. El centrodelantero argentino jugó los 90 minutos ante Universidad de Chile.

Pero, fiel a su tónica en este tipo de partidos, Correa tuvo una presentación nefasta. Mientras los albos digieren la derrota y afinan detalles para visitar al Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida, Guarello aprovechó su espacio en La Hora de King Kong para contar una infidencia.

“El fin de semana, Ortiz provocó permanentemente al cuarto árbitro en el partido con la U. Mi sensación es que estaba buscando la expulsión, armar el atado para decir ‘ven cómo me echaron, Garay fue el protagonista”, apuntó el periodista contra el DT argentino de 48 años.

Juan Cristóbal Guarello hizo hasta caracterizaciones para contar un chimento. (Captura).

Añadió que “pero el tema de fondo es que Ortiz ha perdido rápidamente el técnico caballerito para transformarse en un técnico vendehumo”. Guarello trazó un paralelo entre el ex DT del Santos Laguna y su antecesor en la banca alba: Jorge Almirón.

Luego de eso, revivió el programa Salvese Quién Pueda. “Me contaron que a Javier Correa no lo quiere sacar para evitar sus pataletas. Me dijeron. Esto es copucha, me puse SQP, como esos programas donde salen hueones con el pelo amarillo y azul”, afirmó Guarello, quien suele molestarse cuando protagoniza estos artículos.

Guarello desenmascara el porqué del respaldo de Ortiz a Correa

Juan Cristóbal Guarello insistió en la información que dio en torno a Fernando Ortiz y su respaldo para Javier Correa, que incluso lo llevar a cargar a Maximiliano Romero a la banda derecha. El “9” de Colo Colo parece haber agotado la paciencia de la hinchada del Eterno Campeón.

Fernando Ortiz abraza paternalmente a Javier Correa. (Felipe Zanca/Photosport).

Y, según Guarello, el Tano prefiere cuidarse de sus reacciones destempladas, como el show que armó al salir lesionado en el primer tiempo de la victoria ante Unión La Calera. “Me dijeron que no se atreve a sacar a Correa”, aseguró el veterano conductor, también rostro de Canal 13 y voz de radio Agricultura.

Maxi Romero, el sacrificado a una banda para dejarle el centro a Correa. (Andres Pina/Photosport).

“Lo lógico es que juegue con Romero en el centro y (Leandro) Hernández abierto, el sistema que tiene no le funciona no más”, sentenció Guarello. Vale decir, piensa que el Cacique precisa de extremos que abran la cancha, como el Chino o Francisco Marchant, los dos que el Tano mandó al rescate frente al Bulla en el Monumental.

Revisa el compacto de la derrota de Colo Colo en el Superclásico 199

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo suma 9 puntos al cabo de cinco partidos y sigue cerca de los líderes en la tabla de la Liga de Primera 2026.