Colo Colo no para de recibir golpes luego de la derrota en el Superclásico. El Cacique, además de lamenta la derrota con la U, recibió una mala noticia para su visita a Audax Italiano: no podrá tener a sus hinchas.

Este fin de semana ambos elencos se ven las caras en un duelo clave en la parte alta de la Liga de Primera. Y si bien estaba la intención de tener una fiesta en el Estadio Bicentenario, lo cierto es que será con un aforo reducido y sólo con público local.

La decisión ha generado molestia entre los fanáticos albos, quienes han recibido ya varios portazos en distintos puntos del país por su comportamiento. Es por ello que fue el propio alcalde de la comuna quien sacó la voz para dejar claros los motivos de la medida.

Alcalde de La Florida y las razones para no recibir hinchas de Colo Colo

En Colo Colo no están nada de contentos luego de recibir un nuevo portazo para sus hinchas. El Cacique visitará a Audax Italiano sin su público en las tribunas, lo que ha generado un enorme debate.

En La Florida le cerraron la puerta a los hinchas de Colo Colo para la visita a Audax Italiano. Foto: Photosport.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, debió dar explicaciones por la decisión. “Hemos trabajado de manera coordinada con la Delegación Presidencial y con el club Audax Italiano. En ese sentido, se ha dispuesto un aforo limitado en el estadio, con un máximo para 4.800 personas, restringido exclusivamente a los hinchas de Audax Italiano“, señaló ante los medios este miércoles.

El edil de La Florida no se detuvo ahí y remarcó que hay un plan especial para evitar que hinchas albos ingresen infiltrados. “Va a existir un registro, de manera tal que aquellas personas que ya están registradas como hinchas de Colo Colo no van a poder comprar entradas“.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a la tranquilidad para los vecinos del sector. “En ese sentido, esperamos que el partido se desarrolle con la mayor normalidad posible y como ha sido costumbre en el último tiempo en la comuna de La Florida”.

Por ahora, los fanáticos albos tendrán que seguir esperando para volver a ver al Eterno Campeón en otra cancha que no sea el Estadio Monumental. El comportamiento no ha sido el mejor y hoy cuesta caro, especialmente para aquellos que van a ver fútbol y no a otras cosas.

Colo Colo deberá visita a Audax Italiano sin sus hinchas en las tribunas del Bicentenario de La Florida. El Cacique recibe un nuevo golpe y busca levantarse de una semana muy difícil.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Audax Italiano?

Colo Colo cuenta los días para visitar a Audax Italiano por la Liga de Primera 2026. El encuentro entre el Cacique y los Itálicos está programado para este sábado 7 de marzo desde las 18:00 horas.

