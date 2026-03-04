Miércoles recargado de fútbol. Esta jornada, además del duelo entre Universidad de Chile y Palestino por la Sudamericana, habrá acción nacional en la Copa Libertadores, con O’Higgins recibiendo, por la ida de la Fase 3, a Deportes Tolima de Colombia.

Encuentro clave para los celestes, que tras el triunfo sobre Bahía aseguraron su participación internacional durante este primer semestre y ahora solo resta conocer si será en la Libertadores o en la Sudamericana donde dirán presente.

En ese contexto, te invitamos a conocer todos los escenarios que se le presentan hoy al ‘Capo’ de cara a este trascendental encuentro.

¿Qué pasa si gana, empata o pierde O’Higgins vs. Tolima?

Qué pasa si O’Higgins gana

Es el mejor resultado para los rancagüinos en este duelo de Fase 3. Si O’Higgins gana, dejará bien encaminada la clasificación a la fase de grupos de la Libertadores.

Si bien no asegura el paso a la siguiente ronda, sí le permitiría llegar con mayor tranquilidad al partido de vuelta, que se jugará el próximo miércoles 11 de marzo en Colombia, ya que tanto un triunfo como un empate en ese encuentro lo clasificarían directamente.

Incluso, una derrota en Colombia igualmente podría darle la clasificación, dependiendo del marcador obtenido en la ida.

Qué pasa si O’Higgins empata

La igualdad no deja de ser positiva para el cuadro celeste, ya que lo mantiene con vida de cara al duelo de vuelta; eso sí, el desafío no será sencillo.

Los dirigidos por Lucas Bovaglio estarán obligados a ir a Colombia en busca de un resultado que les permita imponerse en el marcador global, ya sea triunfo en los 90 minutos o empate y definición por penales, para avanzar a la fase grupal.

Qué pasa si O’Higgins pierde

Es el peor escenario posible. Una derrota en la ida deja a los rancagüinos en serio riesgo de eliminación, debido a que necesitarán ir a ganar en Colombia y también obtener un marcador que les permita revertir la llave en el global, para así avanzar de fase.

O’Higgins abre la llave ante Tolima como local. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

¿A qué hora juega O’Higgins vs. Deportes Tolima?

O’Higgins y Deportes Tolima juegan este miércoles 4 de marzo, desde las 21:30 horas de Chile en el estadio El Teniente de Rancagüa por la tercera fase de Copa Libertadores.

