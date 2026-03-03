El tremendo golpe que le da Audax a Colo Colo en la previa de su partido

Colo Colo tiene que reponerse de su fea caída ante U. de Chile y enfocarse en su siguiente desafío en la Liga de Primera. Este sábado 7 de marzo enfrenta a Audax Italiano por la fecha 6 del torneo.

El Cacique sale de casa para visitar al elenco audino en La Florida. Los itálicos vienen de perder contra Unión La Calera y tendrán su duelo contra Cobresal en Copa Sudamericana este martes 3.

La mala noticia para el equipo de Fernando Ortiz es que sus hinchas no podrán asistir a La Florida, a diferencia de la oportunidad que tuvieron frente a O’Higgins en El Teniente hace unas fechas.

Cooperativa Deportes confirmó que Audax Italiano solicitó un aforo de 4.800 personas, solo hinchas locales, para el partido contra los albos. Con esto, la fanaticada del Cacique no será recibida en el recinto floridano.

Tras caer en el Superclásico, el Cacique visita a Audax Italiano | Photosport

Colo Colo visita a Audax Italiano: Vidal es duda

Colo Colo necesita volver a ponerse de pie después de perder el Superclásico. Los albos dejaron el liderato y fueron superados por tres equipos, cayendo al quinto lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera con nueve puntos.

Ante Audax Italiano, la gran duda es la presencia de Arturo Vidal, porque el King jugó ante U. de Chile con un desgarro pectoral. El volante está con cuidados especiales para esta semana de trabajos en el Monumental.

