Universidad de Chile sigue celebrando lo que fue su importante victoria sobre Colo Colo en el Superclásico 199. Los azules lograron su primer triunfo del año en el Estadio Monumental, ganando oxigeno valioso tras un comienzo complicado de la mano de Francisco Meneghini.

Pese a que el favoritismo estaba de la mano del Cacique en esta pasada, el bulla supo jugar en el recinto de Pedrero para quedarse con una victoria muy valiosa. Aunque ojo, todavía hay trabajo por hacer en el cuerpo técnico liderado por Paqui.

Así lo dejó en claro el periodista Cristián Caamaño, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura le dejó un importante mensaje al DT azul pensando en los próximos desafíos del bulla.

Caamaño exige titularidad en Universidad de Chile

Tras la victoria sobre el Cacique el comunicador partió diciendo que “Paqui va a tener que corregir y me parece que hay un jugador que no puede estar fuera. El mejor jugador de la U este campeonato es un suplente”.

“El jugador más desequilibrante que tiene la U en ataque es Maximiliano Guerrero. En los últimos 30 metros es el único jugador que te puede ganar los mano a mano. Te aparece por sorpresa y es el único que tiene la habilidad para establecer duelos”, agregó.

Maximiliano Guerrero le cambió la cara a Universidad de Chile en el Superclásico 199 ante Colo Colo. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Caamaño avisó que “en esta U ni Lucero, ni Vargas están finos. Ante Colo Colo hicieron un partido muy malo y a partir de ahí, Guerrero se hace hoy un hombre importante en este equipo”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán a la acción ante Palestino por la primera ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana 2026. Este duelo será a puertas cerradas este miércoles 4 de marzo desde las 21:30 horas en el Estadio Nacional.

