Universidad de Chile se sigue lamentando por la dolorosa eliminación en manos de Palestino, luego de caer por 2-1 en el duelo que definía quien avanza a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Por lo mismo, ahora se buscan los culpables de la derrota, que si bien los dardos apuntan en principal medida al técnico Francisco Meneghini, también hay otro que se gana el título de responsable.

Es que los hinchas quedaron muy enojados con la actuación de Nicolás Fernández, quien reemplazó a Fabián Hormazábal, con un bajísimo nivel tras no sumar minutos en los anteriores partidos.

Uno que también lo apuntó fue Héctor Pinto, quien en conversación con Redgol, cantó varias verdades: “Le está pasando es que está en la U y es otra cosa, otra presión y tendrá que asumir el dónde está”.

Nicolas Fernández es fuertemente criticado en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también Cristián Caamaño carga con el gran responsable de la eliminación de la U en Copa Sudamericana

Nicolás Fernández es el producto del error de Paqui en la U

Fue el técnico campeón con Universidad de Chile quien sacó la voz por el actual momento de Universidad de Chile con Paqui Meneghini, además de las bajas actuaciones de sus jugadores.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Nicolás Fernández fue blanco de un Palestino que supo jugarle a la U: “Sí, la verdad que no anduvo para nada. Démosle mérito a los jugadores de Palestino también que lo complicaron mucho”.

Pese a todo, asegura que lo de Fernández es un problema de varios que tiene Paqui con la U, donde apunta que sin trabajar en ellos se repetirán estas actuaciones.

“Hay varios errores, pero los de él se notaron mucho, pero hay cosas que la U tiene que mejorar”, finalizó.

Publicidad