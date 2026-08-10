Fue el jugador más querido de Colo Colo y ahora protagoniza escándalo en Argentina: a los combos en clásico

Emilano Amor sufrió la derrota en el clásico entre San Lorenzo y Huracán y tuvo round aparte con Jordy Caicedo.

Emiliano Amor no lo pasa bien en San Lorenzo. El defensa central sufrió la dura derrota en el clásico ante Huracán del ‘Colo’ Gil y cayó por 2-0 en el Estadio Pedro Bidegain por el campeonato de Clausura en Argentina.

El encuentro estuvo marcado por los dos tantos del ecuatoriano Jordy Caicedo. Pero el segundo gol fue el que desató el enojo del central sirio-argentino. Esto porque encaró directamente a la hinchada local y abrió las manos haciendo el típico Topo Gigio.

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Celebración que molestó especialmente a Amor que se olvidó de su apellido y se le salió la cadena de inmediato. A tal punto que fue a buscarlo atrás de los carteles de publicidad.

Incluso tras el pitazo final fue en busca de Caicedo en el túnel a camarines y tuvo que ser controlado por sus compañeros y personal de seguridad.

De ser el más querido en Colo Colo a enfrentar duro momento en Argentina

Los hinchas de San Lorenzo no perdonaron la caída ante el clásico rival y pifiaron a todo el plantel. Y uno de los más criticados fue Emiliano Amor.

El defensa pasó de ser el jugador más querido del Cacique en los últimos años, incluso con hinchas que se estamparon la frase de su hija “Colo Colo es mi separa”, a ser uno de los más cuestionados en el cuadro trasandino.

Sin embargo, su actitud en el clásico fue aplaudida por lo menos defender la dignidad de San Lorenzo ante Huracán. “Emiliano Amor es muy limitado, pero por lo menos fue a cagar a trompadas a Caicedo por lo que hizo”, destacaron en Picado TV.

Resumen:

San Lorenzo perdió el clásico 2-0 ante Huracán por el torneo de Clausura en Argentina

Emiliano Amor fue titular en la derrota del ciclón y protagonizó fuerte pelea

Medios trasandinos aplaudieron la actitud de Amor por defender los colores del ciclón