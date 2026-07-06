Peleó en las Malvinas, jugó en Chile y recorre el Mundial en camioneta: “Como en las películas”

El recordado artillero confesó que Cabo Verde le pasó por encima a Argentina físicamente y la sacaron barata. Ahora irá al estadio ante Egipto.

El Mundial 2026 entra en su recta final y Argentina es uno de los sudamericanos que sigue firme rumbo a la pelea por el título. Por eso su fanaticada copa los estadios en cada partido, incluso con ex futbolistas trasandinos.

Uno de ellos es Carlos Gustavo de Luca, ex combatiente en la Guerra de las Malvinas y que en Chile hizo goles en elencos como O’Higgins, Colo Colo y Deportes La Serena. El artillero recorre en camioneta largos trayectos para seguir a su país, en relato que repasa con RedGol.

“Es un sueño. Estoy con mi hija y mi hijo, ahora iremos de Miami a Atlanta en camioneta, son como ocho horas. Es como en las películas de cruzar Estados Unidos en auto, es una experiencia buena, ver los caminos que nunca terminan y los barcitos que hay en las rutas”, comenta.

Así ve las opciones de Argentina en el Mundial

Carlos Gustavo de Luca reconoce que se emociona recordando canciones de las Malvinas y el himno argentino en el Mundial 2026. Por eso deja en claro que estará hasta el final rumbo al sueño del bicampeonato, tras sobrevivir ante Cabo Verde.

De Luca vibra con el Mundial

“No es de agrandado ni nada, pero para mí es Egipto tiene que ser mucho menos que Cabo Verde. En el estadio uno se da cuenta de la condición física de los jugadores africanos, es impresionante. Los argentinos estaban todos acalambrados y lo de Cabo Verde parecía que estaban recién jugando“, confiesa.

De Luca en EE.UU.

¿Muy cara la vida en Estados Unidos? De Luca afirma que “todo lo que sea alrededor del Mundial es caro. Es un país caro y más que nada se puso caro por el Mundial”.

Carlos Gustavo De Luca con la Albiceleste

“Eso sí, en un supermercado no cambia mucho los precios en relación a Argentina”, explica, haciendo un llamado a sus compatriotas a economizar para seguir apoyando a su selección en la Copa del Mundo.