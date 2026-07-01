El joven delantero vio la roja directa el pasado lunes en el Estadio Santa Laura tras apenas unos minutos de juego.

Felipe Raipán ha vivido un huracán de sensaciones en estos últimos días. Tras debutar con un gol en el primer equipo de Colo Colo ante O’Higgins el joven delantero se fue expulsado al siguiente partido de visita a Unión Española, dando forma a un notable cara y sello en el Cacique.

Lamentablemente su fuerte entrada en plancha al hispano Mitchell Wassenne no fue pasado por alto por el árbitro Diego Flores, quien lo mandó a las duchas con roja directa luego de estar apenas tres minutos en cancha.

Y el Tribunal de Disciplina de la ANFP dejó caer un duro castigo contra el joven delantero de 16 años, quien se quedará al margen de los próximos partidos del Cacique en la Copa Chile.

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Raipán es sancionado en Colo Colo tras su planchazo

Finalmente será dos las fechas de castigo que recibió el canterano albo. Con esto, no podrá jugar este jueves ante O’Higgins en Rancagua y el próximo lunes ante Recoleta en el Estadio Monumental.

Así las cosas Fernando Ortiz tendrá que comenzar a buscar un reemplazante para Raipán, quien estaba siendo considerado por el Tano en estos últimos partidos de la Copa Chile. Se espera que después de la sanción pueda volver a luchar por su lugar en el primer equipo.

Felipe Raipán en cosa de días anotó su primer gol y se fue expulsado en Colo Colo. | Foto: Photosport.

El propio DT analizó su desafortunada expulsión, afirmando que “fue de inocente, él no lo mira de esa manera de querer hacer algo. Había perdido una pelota anterior y la quiso recuperar. Él tiene que aprender, pero esto es algo que día a día lo va a llevar. Aprendizaje y experiencia”.

“Son situaciones de joven. Él seguramente quería llegar a la pelota, llegó a destiempo, el campo estaba rápido y recién estaba llorando. Tiene que aprender y la experiencia jugando sabrá cuándo ir y cuándo no, pero tiene el respaldo mío y de todos los jugadores”, concluyó.

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En síntesis