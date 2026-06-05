Un estudio realizado por el centro de investigación CIES puso a nuestra competencia en el Top 3 de las que más tarjetas rojas muestra por juego en el planeta.

Cuesta creer que nuestra Liga de Primera aparezca en un Top 3 a nivel mundial. Sin embargo, hoy lo está y es por un motivo muy particular. Es por la gran cantidad de expulsiones que se dan en cada uno de sus encuentros. Llamativo.

Un estudio realizado por el Centro de Investigación CIES Football en base a una revisión de 67 ligas locales a nivel planetario, muestra que nuestra máxima categoría registra por partido un total de 0.35 tarjetas rojas, ubicándose en el tercer puesto.

Según esta muestra, hay dos competiciones sudamericanas que superan en el ítem de expulsiones a nuestra Liga de Primera, como son la Liga AUF Uruguay con 0.41 rojas por cotejo, y quien encabeza la lista que es Dimayor, la Primera División de Colombia, con 0.42 por lance.

¿Cuántas tarjetas rojas hubo en Liga de Primera 2026?

Según los datos que entrega Opta, en 14 jornadas de nuestra competencia hubo un total de 44 expulsiones, donde el árbitro que más veces dictó sentencia fue Piero Maza, que en seis juegos lo hizo en cinco ocasiones, más de una por partido.

Luego, en el segundo puesto aparecen Héctor Jona y Juan Lara con cuatro tarjetas rojas cada uno. La diferencia es que el primero lo hizo en nueve cotejos, el otro en siete. Luego hay otros cuatro jueces en Liga de Primera con tres por cabeza: Fernando Véjar, Cristián Garay, Diego Flores y Gastón Philippe.

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Más atrás en la lista encontramos a José Cabero, Mario Salvo, Cristián Galaz, Franco Jiménez, Francisco Gilabert, Rodrigo Carvajal, Nicolás Millas y Manuel Vergara con dos cada uno. Cierran este ranking con una expulsión en la campaña Claudio Díaz, Andrés Díaz y Nicolás Gamboa.

¿Cuándo vuelve a jugarse nuestra competencia?

El fin de semana del 12 al 14 de junio se jugará de manera íntegra la última jornada de la primera rueda en Liga de Primera, aunque el calendario se completará recién el jueves 18, con el duelo entre Universidad de Chile y O’Higgins en el Estadio Nacional.

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