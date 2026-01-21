Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

El último mensaje de Juan Martín Lucero en sus redes como refuerzo de la U: “No tengo dudas de…”

El nuevo refuerzo de los azules ha ocupado sus plataformas para dar a conocer su compromiso y dejar en el pasado a Colo Colo.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Juan Martín Lucero fue presentado como refuerzo de la U.
© U de ChileJuan Martín Lucero fue presentado como refuerzo de la U.

Universidad de Chile tiene a su nuevo goleador, Juan Martín Lucero fue presentado como el cuarto refuerzo de los azules para la temporada 2026, siendo el nombre más bombástico de la lista.

Una incorporación que enciende el debate entre los hinchas por su pasado en Colo Colo, pero que el delantero quiere enterrar rápidamente, por lo mismo ha tenido protagonismo en sus redes sociales.

Primero borró todo su pasado en el estadio Monumental, además que incluso dejó de seguir al cuadro albo, demostrando que todo su interés y el foco está puesto en la U.

Por lo mismo, no extrañó que quisiera escribir un nuevo mensaje en sus plataformas digitales, ahora con puro tono azul: “Feliz de empezar esta nueva etapa en mi carrera”.

Juan Martín Lucero ya tuvo su primer entrenamiento en la U. Foto: U de Chile.

Juan Martín Lucero ya tuvo su primer entrenamiento en la U. Foto: U de Chile.

¿Qué dijo Juan Martín Lucero en sus redes sociales?

Juan Martín Lucero sabe que cargará una mochila llena de presión en los primeros partidos, primero para hacer olvidar su pasado de Colo Colo, ahora en la U.

Publicidad

Por lo mismo, manda señales por sus redes sociales, de manera de llamar la atención de su compromiso con los azules.

“Gracias Universidad de Chile por la oportunidad y la confianza. Llego con mucha ilusión, motivación y el deseo de construir un gran camino juntos”, explicó en las redes.

En ese sentido, hace un compromiso con la camiseta bullanguera: “No tengo dudas que será un gran año para todos”.

Publicidad

Revisa el mensaje:

Lee también
El terrible momento de Clemente Montes en la UC: gritó de dolor
Universidad Católica

El terrible momento de Clemente Montes en la UC: gritó de dolor

Gary Medel cuenta la gran ilusión de la UC
Universidad Católica

Gary Medel cuenta la gran ilusión de la UC

Trato hecho: Pachuca vuelve a ceder a un delantero y jugará en Chile
Mercado de fichajes 2026

Trato hecho: Pachuca vuelve a ceder a un delantero y jugará en Chile

Ortiz patea el tablero en Colo Colo: radicales cambios en la formación
Colo Colo

Ortiz patea el tablero en Colo Colo: radicales cambios en la formación

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo