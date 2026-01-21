Universidad de Chile tiene a su nuevo goleador, Juan Martín Lucero fue presentado como el cuarto refuerzo de los azules para la temporada 2026, siendo el nombre más bombástico de la lista.

Una incorporación que enciende el debate entre los hinchas por su pasado en Colo Colo, pero que el delantero quiere enterrar rápidamente, por lo mismo ha tenido protagonismo en sus redes sociales.

Primero borró todo su pasado en el estadio Monumental, además que incluso dejó de seguir al cuadro albo, demostrando que todo su interés y el foco está puesto en la U.

Por lo mismo, no extrañó que quisiera escribir un nuevo mensaje en sus plataformas digitales, ahora con puro tono azul: “Feliz de empezar esta nueva etapa en mi carrera”.

Juan Martín Lucero ya tuvo su primer entrenamiento en la U. Foto: U de Chile.

¿Qué dijo Juan Martín Lucero en sus redes sociales?

Juan Martín Lucero sabe que cargará una mochila llena de presión en los primeros partidos, primero para hacer olvidar su pasado de Colo Colo, ahora en la U.

Por lo mismo, manda señales por sus redes sociales, de manera de llamar la atención de su compromiso con los azules.

“Gracias Universidad de Chile por la oportunidad y la confianza. Llego con mucha ilusión, motivación y el deseo de construir un gran camino juntos”, explicó en las redes.

En ese sentido, hace un compromiso con la camiseta bullanguera: “No tengo dudas que será un gran año para todos”.

Revisa el mensaje: