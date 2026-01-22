Universidad de Chile vivirá su primer encuentro amistoso del 2026, en el cual se medirá ante Universitario por la Noche Crema. Conoce aquí cómo será la transmisión.

El Romántico Viajero vio suspenderse el encuentro que tenía pactado ante Racing en Concepción debido a los incendios que han afectado a la zona, lo cual terminó postergando el debut de Francisco Meneghini en la banca del Bulla. Ahora en Perú, tendrán el primer examen de la temporada.

¿Dónde ver a U. de Chile vs Universitario?

En televisión el partido será transmitido por TV Perú y Canal D del IRTP del vecino país. En Chile, la única opción para verlo será a través del canal YouTube de Universitario según indicó Emisora Bullanguera. Claro que habrá que pagar una suscripción de 4.200 pesos chilenos.

¿A qué hora juega U. de Chile vs Universitario?

El duelo amistoso será este sábado 24 de enero a las 22:00 horas de Chile, en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

Los refuerzos a la cancha

Universidad de Chile si bien jugó en la semana un amistoso con Santiago Wanderers a puertas cerradas, en el cual ganó 3-1 y empató 0-0 con dos formaciones distintas, ante Universitario será la ocasión de jugar un encuentro más “oficial”.

El Romántico Viajero debuta en la Liga de Primera el viernes 30 de enero ante Audax Italiano y llegará en desventaja en comparación a los otros grandes. Colo Colo cuenta con tres partidos en el cuerpo en laSerie Río de La Plata, mientras Universidad Católica está en la final de la Supercopa.

Ante Universitario, Universidad de Chile no solo intentará tomar ritmo competitivo, sino que también mostrará a sus refuerzos. Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, quienes tendrán su estreno con la camiseta azul en la Noche Crema.