Tras el arribo de Francisco Meneghini como nuevo entrenador, en U de Chile se mueven rápido en el mercado de pases. Al confirmado arribo de Eduardo Vargas, desde Rancagua el DT buscaba a viejos conocidos como fichajes.

Si bien el delantero Maximiliano Romero se acerca como opción en ataque, hay otra figura del Capo de Provincia que estaba en el radar de Paqui. Se trata de Matías Lugo, el todoterreno mediocampista celeste.

El volante trasandino se transformó en el favorito de los hinchas rancagüinos, a punta de despligue físico y potencia. Por eso, todos se tomaron la cabeza cuando inicialmente el jugador retornó a los entrenamientos con Argentinos Juniors, clun dueño de su pase.

No llegará a U de Chile y se queda en O’Higgins

Matías Lugo finalmente no seguirá a Francisco Meneghini a U de Chile y desde Rancagua adelantan que está listo para seguir en O’Higgins. Con eso, el elenco celeste amarra otra importante renovación.

Lugo y su gran año en Rancagua /Photosport

“Esta semana sella su continuidad Matías Lugo. El volante seguiría vistiendo de Celeste una temporada más. En desarrollo”, informó Javier Limardo, de Radio Rancagua.

Lugo está, por ahora, en la pretemporada de Nicolás Diez con Argentinos Juniors. Sin embargo, debiera ser oficializada su continuidad en el Capo en los próximos días, tras gran campaña 2025.

Por su parte, el comunicador que sigue de cerca la acción de La Celeste avisó que el caso de Maxi Romero está muy cerca para estampar la firma con O’Higgins. Con ello, otro celeste se suma a la aventura azul de Meneghini.