Fútbol Chileno

Bryan Carrasco aclara el tema del parlante ante U de Chile: “Se lo tomaron mal, era por Palestino”

Bryan Carrasco lamenta que se haya malinterpretado el festejo que hizo con Palestino la semana pasada en Copa Sudamericana.

Por Felipe Escobillana

Bryan Carrasco aclara el asunto de la celebración de Palestino ante la U de Chile
Palestino eliminó a U de Chile de Copa Sudamericana la semana pasada y Bryan Carrasco salió del camarín árabe con un parlante que tenía la música “Un año más”, de La Sonora de Tommy Rey.

Muchos comentarios generó eso, pues los hinchas azules lo sintieron como una burla. Algo que para el jugador del Tino no era la idea, sino que quería tirar para arriba a su institución.

En charla con Redgol, tras ganarle a Cobresal, señaló que “quería aclararlo, porque se lo tomaron mal los hinchas de la U. No era para ellos”.

Bryan Carrasco aclaró el tema del parlante contra la U

Bryan Carrasco: “No era nada contra la U”

Agregó que “era porque nadie nos daba como ganadores y es un año más que Palestino va a Copas, así que no era nada contra la U ni sus jugadores, porque ellos el año pasado llegaron a semifinales”.

“Para que se aclare y sepan que no era en burla de la U ni sus hinchas, como vi muchos comentarios, que se lo tomaron mal”, manifestó de manera caballerosa.

Insistió que “era por un tema de Palestino que va de nuevo a Copa, era un tema de nosotros, para que quede claro para que no se malinterprete”.

Ahora Palestino debe esperar rival en la fase de grupos de Copa Sudamericana, en el sorteo que se realizará el 19 de marzo.

El elenco de La Cisterna ya sabe que estará en el Bombo 2, debido a que tiene buen Ranking Conmebol gracias a sus constantes participaciones internacionales.

