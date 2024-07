Argentina protagoniza escándalo en Torneo Sub 20: Mauritania perjudicado con "penal"

Puede parecer una persecución, pero no paran de aparecer “ayudas” favorables a cuadros de Argentina. Una situación que no se ciñe a torneos de clubes o la propia Selección Adulta. Ahora es el equipo Sub 20 quien protagoniza un escándalo de marca mayor.

Todo ocurrió en España, donde se desarrolla el tradicional Torneo Internacional Juvenil de L’Alcudia, que enfrenta a clubes y selecciones. En el marco del Grupo B, la Albiceleste que dirige Diego Placente, se medía ante el cuadro de Mauritania.

En el segundo tiempo, fueron los africanos quienes abrieron la cuenta mediante Bilal Maouloud, con golpe de cabeza (56′) y se encaminaban hacia una histórica victoria; sin embargo, en el último instante del encuentro, apareció la “mano amiga” a favor de Argentina.

El árbitro del encuentro cobró un insólito penal para los trasandinos, por una inexistente infracción hacia Santiago Sosa. El hecho provocó la ira de los mauritanos, que quisieron ir a pegarle al juez, lo que generó el ingreso de la Policía Civil que impidió la hecatombe.

Luego de unos instantes de muchísima tensión, el juez decidió que el cobro de la pena máxima sería la última jugada del lance. La falta fue cambiada por gol cortesía de Mauricio Carrizo (80+5′), lo que generó la celebración de los argentinos, que pasaban a semifinales del certamen.

Apenas dictó el pitazo final, los jugadores de Mauritania se abalanzaron contra el árbitro, quien debió ser resguardado por personal de seguridad y los agentes policiales, los que le escoltaron hacia los camarines para evitar una desgracia mayor.

