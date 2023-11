Este 2023 se acerca a su fin, y con eso también acaba la temporada del fútbol chileno. Tanto la Primera División como la Primera B, en sus categorías masculino y femenino, cerraron o están por cerrar el año. Así, se viene la Gala Crack.

TNT Sports realiza su premiación para galardonar a los nombres más destacados del balompié criollo, y la ceremonia ya tiene fecha agendada para que sus protagonistas se vistan de gala.

Será el lunes 11 de diciembre, inmediatamente después del cierre de la fecha 30 del Campeonato Nacional 2023, que se revelen los nombres de los ganadores, pero de momento la señal deportiva entregó los nombres de los nominados.

El canal que lleva los partidos del fútbol chileno a las pantallas de todo el país y el mundo se alista para su ceremonia, y en un programa especial dieron a conocer quienes pelearán por llevarse el trofeo a sus respectivas vitrinas.

En las categorías el ganador se obtendrá por votaciones, claro está, pero también se definió que en los encargados de votar son la gente, los periodistas deportivos y los 16 capitanes de Primera División.

Conoce las categorías y los nominados de la Gala Crack:

MEJOR ARQUERO

BRAYAN CORTÉS – Colo Colo

FRANCO TORGNASCIOLI – Everton

GABRIEL CASTELLÓN – Huachipato

LEANDRO REQUENA – Cobresal

SEBASTIÁN PÉREZ – Unión Española

LATERAL DERECHO

BERNARDO CEREZO – Ñublense

DYLAN ESCOBAR – Coquimbo Unido

GUILLERMO PACHECO – Cobresal

JOAQUÍN GUTIÉRREZ – Huachipato

JORGE ESPEJO – Everton

CENTRAL DERECHO

ALAN SALDIVIA – Colo Colo

BENJAMÍN GAZZOLO – Huachipato

GARY KAGELMACHER – Universidad Católica

JONATHAN VILLAGRA – Unión Española

MATÍAS ZALDIVIA – Universidad de Chile

CENTRAL IZQUIERDO

FRANCISCO ALARCÓN – Cobresal

LUIS CASANOVA – Universidad de Chile

MAXIMILIANO FALCÓN – Colo Colo

NICOLÁS RAMÍREZ – Huachipato

SALVADOR SÁNCHEZ – Coquimbo Unido

LATERAL IZQUIERDO

ANTONIO CASTILLO – Huachipato

ANTONIO DÍAZ – O’Higgins

EUGENIO MENA – Universidad Católica

MARCELO JORQUERA – Cobresal

MARCELO MORALES – Universidad de Chile

VOLANTE MIXTO

ÁLVARO MADRID – Everton

CÉSAR FUENTES – Colo Colo

CÉSAR PÉREZ – Unión La Calera

GONZALO MONTES – Huachipato

JIMMY MARTÍNEZ – Huachipato

VOLANTE CENTRAL

ALEJANDRO CAMARGO – Cobresal

ALFRED CANALES – Magallanes

BENJAMÍN BERRÍOS – Everton

CLAUDIO SEPÚLVEDA – Huachipato

VICENTE PIZARRO – Colo Colo

VOLANTE OFENSIVO

JOE ABRIGO – Coquimbo Unido / Palestino

LEONARDO GIL – Colo Colo

LEONARDO VALENCIA – Cobresal

LUCIANO CABRAL – Coquimbo Unido

MISAEL DÁVILA – Palestino

DELANTERO DERECHO

BRYAN CARRASCO – Palestino

FACUNDO CASTRO – O’Higgins

GASTÓN LEZCANO – Cobresal

RODRIGO PIÑEIRO – Unión Española

RUBÉN FARFÁN – Coquimbo Unido

DELANTERO CENTRO

CECILIO WATERMAN – Cobresal

FERNANDO ZAMPEDRI – Universidad Católica

LEANDRO GARATE – Unión Española

PATRICIO RUBIO – Ñublense

RODRIGO HOLGADO – Coquimbo Unido

DELANTERO IZQUIERDO

ALEXANDER ARAVENA – Universidad Católica

CARLOS PALACIOS – Colo Colo

CÉSAR MUNDER – Cobresal

CRIS MARTÍNEZ – Huachipato

LEANDRO FERNÁNDEZ – Universidad de Chile

MEJOR JUGADOR JOVEN

CÉSAR PÉREZ – Unión La Calera

DAMIÁN PIZARRO – Colo Colo

FELIPE LOYOLA – Huachipato

LUCAS ASSADI – Universidad de Chile

VICENTE PIZARRO – Colo Colo

MEJOR ENTRENADOR

FERNANDO DÍAZ – Coquimbo Unido

GUSTAVO ÁLVAREZ – Huachipato

GUSTAVO HUERTA – Cobresal

GUSTAVO QUINTEROS – Colo Colo

IVO BASAY – Copiapó

MEJOR JUGADOR ASCENSO 2023

CRISTIÁN INSAURRALDE – Cobreloa

HUGO ARAYA – Cobreloa

HUMBERTO SUAZO – San Luis

RODRIGO CONTRERAS – Anotafagasta

YERKO URRA – Temuco

JUGADOR EXPERTO EASY 2023

ALEJANDRO CAMARGO – Cobresal

CARLOS PALACIOS – Colo Colo

FERNANDO ZAMPEDRI – Universidad Católica

GABRIEL CASTELLÓN – Huachipato

LEANDRO FERNÁNDEZ – Universidad de Chile

LEONARDO VALENCIA – Cobresal

MATÍAS ZALDIVIA – Universidad de Chile

MAXIMILIANO FALCÓN – Colo Colo

MISAEL DÁVILA – Palestino

PATRICIO RUBIO – Ñublense

MEJOR ÁRBITRO 2023

CRISTIAN GARAY

FELIPE GONZÁLEZ ALVEAL

FERNANDO VÉJAR

JOSÉ CABERO

PIERO MAZA

MEJOR ATAJADA 2023

CRISTÓBAL CAMPOS (Universidad de Chile vs Curicó)

FRANCO TORGNASCIOLI (Everton vs Colo Colo)

NELSON ESPINOZA (Copiapó vs Universidad de Chile)

SEBASTIÁN PÉREZ (Unión Española vs Copiapó)

TOMÁS AHUMADA (Audax Italiano vs Universidad Católica)

MEJOR GOL 2023

CECILIO WATERMAN (Cobresal vs Curicó)

JASON FLORES (Curicó vs Colo Colo)

JIMMY MARTÍNEZ (Huachipato vs Unión La Calera)

JAVIER PARRAGUEZ (Coquimbo Unido vs O’Higgins)

JUAN CARLOS GAETE (Unión La Calera vs Curicó Unido)

¿Cuándo es la Gala Crack de TNT Sports?

El lunes 11 de diciembre, tras el cierre del Campeonato Nacional 2023, se realizará la Gala Crack de TNT Sports, la premiación de la señal deportiva para el cierre del año.

