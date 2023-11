El Campeonato Nacional 2023, después de muchos y largos parones, entró a su recta final y solamente faltan dos jornadas para definir al flamante campeón. Cobresal, Huachipato y Colo Colo son los tres equipos que todavía quedan con chances de alzar el título a fines de este año.

La fecha 30, que se jugará el fin de semana del 9 y 10 de diciembre, conoció su programación precisamente este lunes. ANFP confirmó que la lucha por el título será el viernes 8 de este mes, mientras que el sábado 9 se definirá el último descenso y también la clasificación a torneos internacionales.

Para muchos fanáticos fue raro que el certamen se defina un viernes, pero ese día es feriado. El 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción y es feriado en todo el país; muchos devotos llegan a la virgen de Lo Vásquez en Casablanca para rendirle honores.

En consecuencia, no es que el torneo se defina un día hábil. Pero eso no es todo, ya que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional confirmó que uno de los tres clubes que hará de local en la lucha por el título le solicitó hace meses no jugar sábado o domingo por otro evento que se realizará en su estadio.

“Es importante informar que la programación de estos tres encuentros está relacionada con la imposibilidad de ocupar el Estadio La Granja de Curicó los días sábado 09 y domingo 10 de diciembre”, comienza el comunicado.

A eso, la ANFP agregó que ese fin de semana “se realizarán actividades de atletismo y eventos masivos en los alrededores del complejo deportivo. Esta información fue entregada oportunamente por la Ilustre Municipalidad de Curicó a la Gerencia de Ligas de la ANFP con varias semanas de anticipación”.

¿Cuál es la programación de la fecha 30 del Campeonato Nacional 2023?

Unión Española vs Cobresal | Viernes 8 de diciembre, 18:00 horas | Estadio Santa Laura – Universidad SEK

Curicó Unido vs Colo Colo | Viernes 8 de diciembre, 18:00 horas | Estadio La Granja

Huachipato vs Audax Italiano | Viernes 8 de diciembre, 18:00 horas | Estadio Huachipato-CAP

Deportes Copiapó vs Everton | Sábado 9 de diciembre, 18:00 horas | Estadio Luis Valenzuela

Magallanes vs Coquimbo Unido | Sábado 9 de diciembre, 18:00 horas | Estadio Municipal de San Bernardo

O’Higgins vs Palestino | Sábado 9 de diciembre, 18:00 horas | Estadio El Teniente

Unión La Calera vs Universidad Católica | Sábado 9 de diciembre, 20:30 horas | Estadio Nicolás Chahuán

Universidad de Chile vs Ñublense | Sábado 9 de diciembre, 20:30 horas | Santa Laura – Universidad SEK

¿Por qué el 8 de diciembre es feriado en Chile?

El 8 de diciembre se celebra el penúltimo feriado del año. Ese día se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción, en honor a la Virgen María. Se escogió ese día ya que es nueve meses antes de la celebración de la Natividad de la Virgen el 8 de septiembre (que es el periodo que dura el embarazo).

El dogma de la Inmaculada Concepción dice que María fue libre del pecado original desde su concepción por los méritos de su hijo Jesús, hijo de Dios, quien dio su vida en la cruz para salvar a la humanidad y darles la oportunidad de la vida eterna.

¿Quién será el campeón del torneo 2023? ¿Quién será el campeón del torneo 2023? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de nada!