Cobresal tenía altas expectativas para su duelo contra Coquimbo Unido en la fecha 19 de la Liga de Primera, pero no pudo volver a celebrar. Los mineros cayeron frente al puntero del fútbol chileno en un amargo partido.

El equipo de Gustavo Huerta jugó con ventaja desde los 65′, porque Alejandro Camargo fue expulsado en los piratas, y aun así no pudo imponerse.

Para empeorar todo, César Munder vio la tarjeta roja a los 90’+8. En los últimos segundos del partido, el delantero minero empujó al juez del partido, Rodrigo Carvajal, y fue expulsado. Ahora, arriesga un severo castigo por este hecho, que fue reportado en el informe arbitral del partido.

“Posterior a la sanción de un saque de banda, mientras me aproximaba con el propósito de intervenir y separar un altercado entre Sr. César Munder y un adversario, el mencionado jugador me empujó de manera deliberada utilizando su brazo“, documentó Carvajal.

Rodrigo Carvajal acusó un empujón de César Munder | Photosport

César Munder arriesga severo castigo en Cobresal

César Munder se expone a un severo castigo luego de empujar al árbitro Rodrigo Carvajal. Como referencia, Leonel Mosevich recibió cuatro fechas de sanción por una acción similar en 2024, donde empujó al árbitro Fernando Véjar. Ahora, solo queda esperar a lo que diga el Tribunal de Disciplina.

En Cobresal, Gustavo Huerta hizo una dura evaluación del partido que perdieron los mineros. “No es primera vez que cuando queremos dar el salto o estamos con una expectativa importante de acercarnos a los punteros, hemos jugado como jugamos hoy día“, condenó.