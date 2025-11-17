Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Los valores que no tiene la U”: Johnny Herrera elige el otro equipo de sus amores que lo salvó tras el accidente

El Samurái apeló al momento más duro de su vida, luego del atropello en que se vio involucrado en 2009. Dedicó emotivos elogios a su club de ese entonces.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
El recuerdo de Johnny en su época más dura.
© Archivo / TNT SportsEl recuerdo de Johnny en su época más dura.

Johnny Herrera tuvo una emotiva participación en el programa Máximas, de TNT Sports. Ahí, el ídolo de U de Chile se emocionó en pantalla al recordar los duros momentos que vivió en su carrera.

Puntualmente, el portero habló de la época del incidente automovilístico donde al volante dio muerte a Macarena Casassus, en 2009. Y tras 16 años del hecho, el ex meta contó cómo salió adelante.

Fue en el momento en que el panel del programa le preguntó qué equipo elegía entre Everton y Audax Italiano, cuando el Samurái recordó la dura época de 2009 y se decantó por el otro amor que dice salvó su carrera.

Johnny Herrera y el equipo que nunca olvidará

Al ser consultado por su favorito entre Everton y Audax Italiano, Johnny Herrera se complicó entero. Es que recuerda a ambos equipos con mucho cariño, aunque elogió a uno por la dura época del atropello.

“Está difícil, muy difícil. En Everton fuimos campeones y me enamoré de la ciudad, cuando chico me iba a dedo a la playa a Viña, mi ex señora es de ahí, mi hijo es de ahí”, partió diciendo.

Publicidad

Pero fue ahí que Johnny Herrera recordó a los itálicos, diciendo que “en Audax pasé uno de los peores momentos de la vida, el accidente. Pero cómo me trató el equipo ahí, me saco el sombrero”.

Johnny Herrera cuenta el momento más doloroso de su vida: “Fue muy chocante”

ver también

Johnny Herrera cuenta el momento más doloroso de su vida: “Fue muy chocante”

“La familia Antillo, la Gemita, gente que me apoyo de tal manera que puedo creer que si estuviera en un club como la U y los valores que no tienen ahora, no sé si pudiera haber salido adelante”, cerró.

Lee también
La postura de Johnny Herrera sobre el futuro en el fútbol de su hijo
U de Chile

La postura de Johnny Herrera sobre el futuro en el fútbol de su hijo

Johnny Herrera revive el momento más doloroso en su vida
U de Chile

Johnny Herrera revive el momento más doloroso en su vida

Johnny Herrera admite lo único que le gusta en el fútbol
U de Chile

Johnny Herrera admite lo único que le gusta en el fútbol

Sorpresivo favorito para la liguilla de la B: "Mucha fe a Marcoleta"
Chile

Sorpresivo favorito para la liguilla de la B: "Mucha fe a Marcoleta"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo