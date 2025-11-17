Johnny Herrera tuvo una emotiva participación en el programa Máximas, de TNT Sports. Ahí, el ídolo de U de Chile se emocionó en pantalla al recordar los duros momentos que vivió en su carrera.

Puntualmente, el portero habló de la época del incidente automovilístico donde al volante dio muerte a Macarena Casassus, en 2009. Y tras 16 años del hecho, el ex meta contó cómo salió adelante.

Fue en el momento en que el panel del programa le preguntó qué equipo elegía entre Everton y Audax Italiano, cuando el Samurái recordó la dura época de 2009 y se decantó por el otro amor que dice salvó su carrera.

Johnny Herrera y el equipo que nunca olvidará

Al ser consultado por su favorito entre Everton y Audax Italiano, Johnny Herrera se complicó entero. Es que recuerda a ambos equipos con mucho cariño, aunque elogió a uno por la dura época del atropello.

“Está difícil, muy difícil. En Everton fuimos campeones y me enamoré de la ciudad, cuando chico me iba a dedo a la playa a Viña, mi ex señora es de ahí, mi hijo es de ahí”, partió diciendo.

Pero fue ahí que Johnny Herrera recordó a los itálicos, diciendo que “en Audax pasé uno de los peores momentos de la vida, el accidente. Pero cómo me trató el equipo ahí, me saco el sombrero”.

“La familia Antillo, la Gemita, gente que me apoyo de tal manera que puedo creer que si estuviera en un club como la U y los valores que no tienen ahora, no sé si pudiera haber salido adelante”, cerró.