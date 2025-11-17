Johnny Herrera es de esos ex jugadores que decidió alejarse del fútbol profesional tras su retiro. Sin embargo, su hijo a temprana edad demuestra condiciones y el ídolo de U. de Chile habló de la opción que sea futbolista.

Samurái Azul se retiró en el año 2021 vistiendo la camiseta de Everton de Viña del Mar y desde entonces, no quiso seguir ligado a la actividad como técnico u otra función como muchos hacen. Herrera en la actualidad se dedica a ser comentarista en TNT Sports.

El futuro de Bruno Herrera

Cuando Johnny Herrera ganó en 2017 su último título como jugador de Universidad de Chile, dio la vuelta olímpica con un pequeño Bruno, su hijo que había nacido hace algunos meses. Pues bien, su heredero ha crecido y bastante.

A los 8 años, Bruno Herrera como cada niño disfruta jugando al fútbol y tiene condiciones naturales. Como no podría ser de otra manera, es arquero como su padre e incluso ha sido premiado a su corta edad como el mejor en su categoría. Por esta razón, Johnny fue consultado sobre si le gustaría que su hijo sea jugador profesional.

“Habría que apoyarlo, pero si me preguntas honestamente, no me gustaría que fuera futbolista porque es muy sacrificado que sea futbolista. La gente no cacha todos los sacrificios“, comenzó diciendo el jugador con más títulos en la historia de Universidad de Chile.

“Empiezas muy niño, te sacas la cresta, no tienes juventud, no tienes infancia. Vas al colegio, después tienes que entrenar. No juegas con tus amigos. No solo el futbolista, sino que todos los deportistas, más cuando es elite. Tienes que cuidarte las comidas. Todo. La gente muchas veces piensa ‘estos gallos van el domingo a jugar a la pelota y están listos y después se van para la casa’. No compadre, no es así”, reflexionó.

Bruno Herrera todavía tiene mucho tiempo para decidir su futuro, pero la posición de su padre es clara. Habrá que esperar si con el paso de los años y las condiciones que muestra su hijo, Johnny cambia de parecer.