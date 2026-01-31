Juan Martín Lucero se defiende tras la roja en U. de Chile: “Vamos a apelar”

Juan Martín Lucero tuvo un amargo debut en U. de Chile. El delantero ingresó a los 72′ del partido contra Audax Italiano para reemplazar a Octavio Rivero, buscando abrir la cuenta para los azules que sufrían con un jugador menos, pero fue expulsado en los descuentos.

A los 90’+2, el Gato fue a disputar una pelota con Enzo Ferrario y le dio un manotazo en el rostro al defensa audino. Se ganó la tarjeta roja y dejó a la U, que ya había sufrido la expulsión de Felipe Salomoni, con nueve jugadores.

Los azules quedaron furiosos. “Pensé que la de Lucero se iba a anular. Me parece que son jugadas típicas de partidos, lo tomaron y se lo trata de sacar. No hay intención de golpear. Me llamó la atención la rapidez de sacar la roja“, declaró Paqui Meneghini después del encuentro.

Por su lado, Juan Martín Lucero relató que “abro el brazo para cubrir la pelota, no lo agredo de forma voluntaria. El árbitro interpreta que lo agredí, que le pegué un codazo. Bueno, apelaremos y veremos si se puede quitar“.

El amargo debut de Juan Martín Lucero en U. de Chile

No fue un buen debut ni para Juan Martín Lucero ni para U. de Chile. La expulsión de Felipe Salomoni a solo 20′ del encuentro complicó sus opciones contra Audax Italiano, aunque pudo rescatar un empate por 0-0.

El inicio del torneo nacional además estuvo marcado por lamentables incidentes de barristas azules. En el segundo tiempo, el duelo tuvo que ser suspendido por un incendio en el sector de la Galería Sur, que ya había visto desórdenes en el inicio del encuentro. Muchas familias se retiraron del estadio.

