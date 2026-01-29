Colo Colo ha tenido un semana más que movida en en el mercado de fichajes del fútbol chileno. El Cacique ha hecho noticia con las salidas de Lucas Cepeda, Cristián Zavala y Esteban Pavez, lo que lo tiene de vuelta en la búsqueda de refuerzos.

Al haber perdido piezas claves justo a menos de una semana del debut en la Liga de Primera, en el Eterno Campeón están metiéndole el pie al acelerador. Este miércoles ya se confirmó la llegada de un quinto refuerzo, pero no será el último e incluso puede haber novedades esta misma semana.

Y es que a pesar de que hubo un directorio hace menos de 24 horas, en el Cacique tendrán una nueva reunión antes del fin de semana. Esto, con la idea de poder sumar un nombre más a sus filas previo al duelo con Deportes Limache.

Colo Colo puede sumar un refuerzo más antes del debut en el torneo

En Colo Colo están tratando de cubrir las salidas de jugadores que han tenido en las últimas horas. El Cacique tiene claro que necesita más refuerzos ante las bajas que habrá de cara al 2026 y se apura para que Fernando Ortiz no tenga excusas.

Colo Colo busca refuerzos antes del inicio del torneo. Foto: Photosport.

El periodista Edson Figueroa reveló en DaleAlbo AM este jueves que, más allá de que hubo una recién este miércoles, en Blanco y Negro ya le pusieron fecha a su próxima reunión. Esta será antes del estreno en el torneo, con la idea de sumar figuras de inmediato. “El viernes hay una nueva reunión de directorio, imagino resolutiva“, lanzó.

Publicidad

Publicidad

El reportero albo remarcó que esto puede ser para aprobar el arribo de un nuevo refuerzo, del que se desconocen gestiones por ahora. “Si se citó es porque algo avanzado tiene que haber“.

ver también ¿A última hora a Colo Colo? Presidente de Limache cuenta la firme sobre el futuro de Daniel Castro

En esa misma línea, enfatizó en que quien llegue puede venir a cubrir la salida de uno que se fue hace ya varios días. “Me parece que esa será para el reemplazante de Pizarro y quizás queda otra pendiente“.

Quedará esperar para ver qué es lo que hará la dirigencia en este encuentro. Ya han llegado Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero, por lo que todo apunta a un mediocampista antes de ir por el reemplazante de Lucas Cepeda.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo espera para poder anunciar a un nuevo refuerzo para este viernes. El Cacique no quiere perder tiempo y ruega para que todo salga bien en un momento donde se necesitan soluciones.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo espera sumar refuerzos antes de su estreno en la Liga de Primera 2026 este fin de semana. El Cacique debuta en el torneo este sábado 31 de enero desde las 12:00 horas visitando a Deportes Limache.