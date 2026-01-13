Colo Colo ya está afinando detalles para lo que será su primer partido del 2026 y tiene novedades importantes no sólo dentro de la cancha. Este martes se conoció la formación que probó Fernando Ortiz en el Cacique, la que tiene a un gran ausente: Cristián Zavala.

El extremo, que regresó como campeón desde Coquimbo Unido y se viera obligado a quedarse por la lesión de Marcos Bolados, no fue ni opción en la oncena. Una situación que de inmediato encendió las alarmas entre los hinchas pero que tiene una explicación.

Y es que el delantero no ha logrado entrenar con normalidad a lo largo de toda la pretemporada y está prácticamente descartado para la gira por Uruguay. Esto, por una cirugía de la que se sigue recuperando hasta hoy.

La operación que deja al margen a Cristián Zavala en Colo Colo

Cristián Zavala se ha quedado con las ganas de ser parte de la pretemporada de Colo Colo. El extremo no ha logrado entrenar junto a sus compañeros debido a una intervención a la que debió someterse.

Cristián Zavala ha realizado trabajos aparte en el plantel de Colo Colo. Foto: Colo Colo.

Este martes y luego de conocerse el equipo que prepara Fernando Ortiz para el primer amistoso del 2026, muchos quedaron con la duda sobre el caso del ex Coquimbo Unido. Pero su ausencia tiene que ver con una cirugía que tuvo antes del arranque de los trabajos del Eterno Campeón.

Publicidad

Publicidad

De hecho, en los primeros días de trabajo en Colo Colo, ha tenido que realizar trabajos al margen por una apendicitis. Esto incluso le valió ser viral en redes sociales por el rostro con el que llegó a los exámenes médicos, donde aún tenía dolores de la intervención.

ver también ¡Vuelta de chaqueta! Colo Colo le da un portazo a Damián Pizarro

Esto deja al extremo en duda para toda la gira por Uruguay que realizará el Cacique. Es de esperar que priorice su recuperación para así sumarse con todo en el inicio oficial del año a fin de mes.

Con este escenario, Fernando Ortiz irá a la Serie Río de La Plata con varias bajas en ataque. Marcos Bolados, Salomón Rodríguez y el ex Coquimbo Unido no estarán a disposición, lo que le deja la mesa servida a los canteranos para aprovechar su oportunidad.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo espera por la recuperación de Cristián Zavala para así sacarle provecho en 2026. El Cacique no tiene delanteros como para mantener a otros afuera y ruega para que esté listo lo antes posible para que sume minutos.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Con Cristián Zavala aún en recuperación, Colo Colo afina detalles para su primer amistoso del 2026. Este jueves 15 de enero desde las 21:00 horas el Cacique enfrenta a Olimpia en la Serie Río de La Plata.