Lucas Cepeda está viviendo sus últimas horas como jugador de Colo Colo. El delantero de 23 años partirá al Elche de España, club que envió una oferta concreta par quedarse con sus servicios en esta ventana de mercado de fichajes invernal en Europa.

Durante esta tarde la dirigencia de Blanco y Negro aprobará la venta del jugador, quien se marchará tras estar dos años en el club para cumplir con su deseo de jugar en el fútbol del viejo continente.

Sin embargo, y pese a que se irá dejando una buena suma de dinero para Colo Colo, esta será menos de lo que realmente trascendió hace unos días.

El dinero que Colo Colo gana con la venta de Lucas Cepeda

En un principio se habló de que el Elche puso sobre la mesa unos cuatro millones de dólares por el fichaje de Lucas Cepeda. No obstante y de acuerdo a información entregada por La Tercera, la oferta real será de tres millones de la moneda americana.

Pese a esto, de igual manera se trata de un negocio redondo para Colo Colo. Los albos a inicios del 2024 pagaron 500 mil dólares por el fichaje de Cepeda y meses más tarde pusieron 1,5 millones extras para quedarse con el 100% de su pase.

Así las cosas, será casi un millón de dólares la ganancia para el Cacique entre la compra de Cepeda y su venta tras dos años en el club. Una cifra para nada despreciable si consideramos lo necesitado que está el club por sumar dinero en este 2026.

Los números que Lucas Cepeda deja en el Cacique

En sus dos años en el club el delantero de 23 años jugó un total 72 compromisos, en los que se matriculó con 15 goles y dio ocho asistencias en 5.173 minutos de acción. Con el Cacique el gormado en Santiago Wanderers ganó el Campeonato Nacional y la Supercopa 2024.