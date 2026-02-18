“Puedo jugar dos años…”: La declaración de Edson Puch que ilusiona a los hinchas de Deportes Iquique

Comenzó la cuenta regresiva para el comienzo de la Primera B. Competencia que tendrá como protagonista a Deportes Iquique, que tras su retorno a la categoría buscará de inmediato el ascenso a la Liga de Primera.

Así lo confesó su máximo referente Edson Puch quien recalcó que a sus 39 años debe asumir un nuevo lugar en el equipo que lidera Rodrigo Guerrero. Es que el campeón de la Copa Centenario es de los más experimentados y asume la responsabilidad de guiar a los más jóvenes.

“Tengo un rol muy importante. Hay muchos jóvenes. Lo más importante será guiarlos porque hay una buena camada. Tengo que ser buen ejemplo dentro y fuera de la cancha. Espero traspasar mi experiencia a ellos”, reconoció en conferencia de prensa.

Pero a su vez, Puch confesó que ya mira de reojo el retiro del fútbol profesional. Todo indicaba que en 2025 iba a colgar los goleadores. Sin embargo, decidió aplazar dicha decisión por el club de sus amores. “Este es un año muy especial para mí porque es el cierre de mi carrera y por poder hacerlo en mi club”, enfatizó el delantero que fue dirigido por Diego Maradona en Al Wasl en Emiratos Árabes.

¿Cuándo se retira Edson Puch?

Sin embargo, el delantero que el 9 de abril cumplirá 40 primaveras dejó abierta la puerta a una posible extensión de su carrera. Es que Edson Puch no quiere pensar en el último baile y hasta deslizó una opción de poder seguir jugando más allá de las cuatro décadas.

“Es difícil, pero ya llegó el momento de descansar. Puedo venir a entrenar y jugar, incluso un año o dos años más. Pero después no se puede vivir una vida tan normal fuera del fútbol. Los hijos consumen mucha energía y se necesita ese tiempo para ser padre. Si sigo jugando me va a costar disfrutar esas cosas. Lo más probable es que termine mi carrera a final de año”, confesó.

Edson Puch ahora sueña con dejar a su querido Iquique en primera división

Así las cosas, Iquique ya se mentaliza en el debut por la Primera B. El cuadro del norte recibe a San Felipe este sábado 21 de febrero a las 20:30 horas. Duelo que será fundamental para volver a soñar con el anhelado ascenso.

“Nuestro objetivo es ir partido a partido. El sábado ya tenemos nuestra primera final. Hay que ser constante hasta final de año. Ya pude ascender en 2008 y 2023, así que esperemos que este año se pueda repetir”, recalcó Puch más motivado que nunca.