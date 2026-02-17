Alex Oxlade-Chamberlain finalmente tiene nuevo club tras su salida del Beşiktaş en agosto del año pasado. El mediocampista se sumó a las filas de los Celtic FC de la Premier League escocesa, firmando un contrato inicial de seis meses con opción de extenderlo por un año más.

El ex Arsenal, donde compartió vestuario con Alexis Sánchez, había estado entrenando con los Gunners para mantener la forma mientras esperaba su nuevo destino.

Sorprendente fichaje

El futbolista se convirtió en el quinto refuerzo desde que el técnico Martin O’Neill volvió para su segundo periodo interino al mando del equipo esta temporada.

Oxlade-Chamberlain fue presentado a los hinchas en Celtic Park, justo mientras su nuevo club se imponía ante Dundee FC por la Copa de Escocia: “Sobre todo, está apasionado y entusiasmado con este fichaje, así que damos la bienvenida a un gran jugador con ganas de ayudarnos a conseguir lo máximo posible”.

ver también La inesperada confesión de Alexandra Litvinova sobre su maternidad: “Lo más difícil…”

“Han sido unos días ajetreados, pero estoy encantado y muy emocionado, me pareció que era el equipo perfecto para mí y siento que puedo venir y ayudar a los chicos”, declaró el jugador a Celtic TV.

Finalmente sentenció: “Hablando con el entrenador y también con Shaun Maloney, quien me contó las expectativas del club, lo que significa jugar aquí, cuáles son nuestros objetivos y que me va a impulsar. Eso es todo con lo que me identifico y ese es el ambiente”.

Publicidad