Mientras U. de Chile se enfoca en la clasificación a Copa Libertadores después del triunfo clave sobre O’Higgins, la dirigencia de Azul Azul vive días difíciles. La situación de Michael Clark, el presidente de la concesionaria, tiene a todos en el directorio en total alerta.

Resulta que la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) sancionó a Clark con 65 mil UF (2.500 millones de pesos) y cinco años de inhabilitación en cargos directivos. El timonel azul ya apeló, sosteniendo que seguirá en su cargo hasta tener una respuesta.

Dentro de Azul Azul, Andrés Weintraub, director y representante de la casa de estudios en la mesa directiva, se manifestó. “Estoy muy preocupado por la situación. Hay un daño de prestigio muy importante a la institución“, marcó de entrada en conversación con El Mercurio.

“Vamos a tener una reunión la próxima semana, no hemos conversado todavía con ellos. Con la rectora Rosa Devés no hemos tenido contactos, pero esta preocupación que hay no es nueva, viene de hace tiempo. Lo que pasa es que la sanción de la CMF hizo que estallara todo“, sumó.

Director de Azul Azul responde por el futuro de Michael Clark y U. de Chile

Andrés Weintraub mencionó que la idea de pedirle la renuncia a Michael Clark ya está siendo discutida. “Lo más conveniente para el club es que él dé un paso al costado, indistinto de su situación personal (…) El perjuicio que le causa al club es muy grande”, señaló.

Por otro lado, respondió a una duda muy grande que tienen los hinchas: ¿Podría la casa de estudios quitarle el escudo y nombre al club?

“Es decisión de la rectora Devés. Personalmente, espero que no lleguemos a ese punto y que se vaya solucionando de una manera menos drástica. Están pasando muchas cosas, con los juicios que andan dando vueltas y la misma apelación de Clark, que hay que ver cómo se va resolviendo. Incluso la misma justicia puede tomar la decisión por nosotros”, contestó.