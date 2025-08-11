Cuando todo parecía que Colo Colo se iba a quedar con un triunfo vital en la Liga de Primera, llegaría un polémico final con Sebastián Vegas como uno de los protagonistas, en lo que sería el empate 1-1 ante Everton de Viña del Mar.

Al 90’+7′, y cuando los albos se imponían por la mínima con tanto de Víctor Felipe Méndez, el árbitro marcó una infracción del defensor colocolino sobre Sebastián Sosa marcando penal. Luego, el uruguayo puso el empate.

Un resultado que en el Cacique no lo podían creer, pero fue el propio jugador quien en zona mixta protagonizaría el enojo mayor, disparando contra el juez principal.

Sebastián Vegas estalla contra los árbitros y así le responden

“Yo me quedo con la sensación de que voy al suelo y el tipo se resbala. Lo único que le digo al árbitro es que revise la jugada. Es una vergüenza lo que hacen. Los árbitros te hablan de soberbia. No te permiten tener diálogo, ellos mismos van generando una rivalidad”, protestó Sebastián Vegas a los medios.

Palabras que encontraron respuesta este lunes en la edición de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura. Ahí, Cristián Caamaño respondió sin piedad al jugador albo.

“Todas las jugadas se revisan, las que significan potencial penal o expulsión. Todo se revisa, con todas las cámaras”, afirmó el periodista en el espacio de la 92.1 FM.

Esta jugada marcaría el partido entre Everton y Colo Colo en Viña del Mar. Foto: Andres Pina/Photosport

Luego, replicó ante los dichos de “soberbia” de parte de Vegas. “Basta de eso que no las revisan. Sí la revisan, muchacho. Si son soberbios o no es discutible, puede pasar dependiendo del manejo de los árbitros”, agregó.

Finalmente, complementa en su crítica. “Lo mínimo es que se aprendan el reglamento los jugadores para que no hagan estos papelones como el de Vegas, que parece un cabro chico reclamando”, cerró Caamaño en el programa.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Con el empate en Viña del Mar, en el Cacique ya se mentalizan para el próximo encuentro. Colo Colo recibe a Universidad Católica por la fecha 20 de la Liga de Primera, el sábado 16 de agosto a las 15:00 hrs en el Estadio Monumental.