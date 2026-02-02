Francisco Meneghini tuvo un debut con varios problemas en la U de Chile, pues apenas sumó un empate sin goles ante el Audax Italiano. Pero debió afrontar dos expulsiones: Felipe Salomoni en los 20 minutos del primer tiempo y Juan Martín Lucero, quien tuvo un torcido estreno en el Bulla.

A un experimentado periodista, quien no teme en reconocer su fanatismo por Universidad de Chile, le dejó algo de preocupación lo mostrado por el equipo de Paqui Meneghini en el Estadio Nacional. “Él en O’Higgins tenía varios delanteros centrales: (Arnaldo) Castillo, (Esteban) Calderón, cuando llegó (Maximiliano) Romero”, describió Igor Ochoa en Cooperativa Deportes.

“Pero por fuera tenía jugadores punzantes: (Rodrigo) Godoy, después llegó (Francisco) González. Subía muchas veces a (Felipe) Faúndez por la derecha más arriba. Era un equipo que llegaba por fuera, ocupaba ese rol. Pero acá el plantel está diseñado en otro sentido”, alertó Ochoa por los movimientos del club en el mercado de fichajes.

Rodrigo Godoy, extremo que fue una apuesta de Paqui en el Capo de Provincia. (Diego Martin/Photosport).

Profundizó sobre esa visión. “Bueno, puede cambiar él, tener otro enfoque o se encontró con esto. Hay una diferencia conceptual, más allá de los nombres, por cómo intentaba atacar en los costados, aunque también tenía jugadores importantes: (Martín) Sarrafiore y (Bryan) Rabello”, expuso Igor Ochoa, siempre rápido para encontrar motivos de preocupación en el Romántico Viajero.

Paqui Meneghini como DT de O’Higgins, que terminó 3° bajo su tutela. (Jorge Loyola/Photosport).

“Y en este equipo, acá el que llegue de atrás. Pero no tiene. Ahí eligió algo. Cuando yo digo. Eran cuatro, se fue uno. Lo sacaron, (Leandro) Fernández con todas sus cosas. Pero bueno, era un jugador que estando, era una incógnita para propios y extraños”, aseguró el avezado comunicador. Se ve que le hizo falta ante los Tanos.

Leandro Fernández salió al baile tras la presentación de la U vs Audax Italiano. (Pepe Alvujar/Photosport).

Preocupante alerta a Paqui Meneghini por el plantel de la U de Chile

Igor Ochoa piensa que el plantel de U de Chile que lidera Francisco Meneghini tiene algunas carencias. Y la salida de Leandro Fernández la profundiza. Sobre todo si se mezcla con otro jugador que emigró a la primera división de Argentina. Más específicamente a Lanús.

“No tenías un jugador indescifrable y no lo tienes ahora. Si Fernández estaba mal, no le apuntaba mucho al arco, pero le pegaba de afuera. ¿Hoy quién le pega? Podía rematar Sepúlveda. No está Sepúlveda”, repasó Ochoa, siempre en el micrófono de Cooperativa Deportes.

Matías Sepúlveda fue traspasado a Lanús de Argentina, actual campeón de la Copa Sudamericana. (Javier Vergara/Photosport).

Por ende, dejó abierta una duda que espera resolver muy pronto. “Me interesa saber el concepto que ocupa Meneghini en el diseño de este equipo y cómo van a jugar a su gusto estos jugadores distintos a los de O’Higgins”, cerró el comentarista, quien ante Huachipato podrá ver cómo se encamina el futuro del Bulla.

Aquel duelo se disputará el 8 de febrero en el estadio CAP de Talcahuano. El pitazo final está agendado para el mediodía. Por el momento, Meneghini debe suplir las bajas de Salomoni y Lucero, aunque sólo el ex River Plate fue titular ante los itálicos.

El empate 0-0 entre Universidad de Chile y Audax Italiano dejó a ambos clubes con un punto en la tabla al cabo de una fecha.

